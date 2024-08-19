Полное разочарование: 3 известных сериала с ужасным финалом

Всем известно, что бочку меда может испортить крошечная ложка дегтя. Эта пословица работает даже с известными сериалами, финал которых испортил предыдущие высококачественные эпизоды и не смог оправдать ожиданий фанов.

Создать финал в кино, который оправдал бы ожидания, действительно непросто. И некоторые сериалы оставили после себя крайне неприятный привкус. Кино 24 расскажет об одних из самых противоречивых финалов популярных сериалов, которые обсуждают до сих пор.

К слову От них кровь стынет в жилах: 3 новых сериала, которые основаны на реальных событиях

"Как я встретил вашу маму"

В течение девяти лет главный герой Тед Мосби рассказывает детям историю о том, как он познакомился с их матерью. В последних эпизодах сериал продолжает свою работу и наконец показывает ту женщину, которой посвящены все эти эпизоды.

И после длительных переживаний оказывается, что она умирает, тогда как отношения Робин и Барни, которым был посвящен целый сезон, завершаются разводом. Долгий сериал завершился тем же, чем и начался. Этот смелый финал зрители не смогли оценить положительно.

"Как я встретил вашу маму": смотрите трейлер онлайн

"Декстер"

Конец драмы о серийном убийце мог бы получить эпическое завершение. Но вместо этого главный герой инсценирует свою смерть и по неизвестным причинам становится лесорубом. Декстер не получает наказания за свои действия, а его близкие так и не узнают правду. Этот практически комический финал настолько разочаровал зрителей, что он стал мемом в сети.

"Декстер": смотрите трейлер онлайн

"Игра престолов"

Когда создатели сериала брались за экранизацию эпопеи Джорджа Р. Р. Мартина, они надеялись получить детальное завершение серии романов. Но финал пришлось придумать самостоятельно.

Таким образом последний эпизод, если и не весь последний сезон, получился неряшливым, поспешным и непонятным. Поступки некоторых героев почти не объяснили, а корона правления Вестеросом досталась тому, кто сделал меньше всего для того, чтобы ее заслужить.

"Игра престолов": смотрите трейлер онлайн

Важно отметить, что каждый субъективно оценивает финалы любимых сериалов. Поэтому стоит пересмотреть это кино и самостоятельно составить впечатление.