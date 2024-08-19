Створити фінал у кіно, який виправдав би очікування, справді непросто. Та деякі серіали залишили по собі вкрай неприємний присмак. Кіно 24 розповість про одні з найсуперечливіших фіналів популярних серіалів, які обговорюють і досі.

До слова Від них кров холоне в жилах: 3 нові серіали, які засновані на реальних подіях

"Як я зустрів вашу маму"

Упродовж дев'яти років головний герой Тед Мосбі розповідає дітям історію про те, як він познайомився з їхньою матір'ю. В останніх епізодах серіал продовжує свою роботу й нарешті показує ту жінку, якій присвячені всі ці епізоди.

Та після тривалих переживань виявляється, що вона помирає, тоді як стосунки Робін і Барні, яким був присвячений цілий сезон, завершуються розлученням. Довгий серіал завершився тим самим, чим і почався. Цей сміливий фінал глядачі не змогли оцінити позитивно.

"Як я зустрів вашу маму": дивіться трейлер онлайн

"Декстер"

Кінець драми про серійного вбивцю могла б отримати епічне завершення. Але натомість головний герой інсценує свою смерть та з невідомих причин стає лісорубом. Декстер не отримує покарання за свої дії, а його близькі так і не дізнаються правду. Цей практично комічний фінал настільки розчарував глядачів, що він став мемом у мережі.

"Декстер": дивіться трейлер онлайн

"Гра престолів"

Коли творці серіалу бралися за екранізації епопеї Джорджа Р. Р. Мартіна, вони сподівалися отримати детальне завершення серії романів. Але фінал довелося вигадати самостійно.

Таким чином останній епізод, якщо й не весь останній сезон, вийшов неохайним, поспішним і незрозумілим. Вчинки деяких героїв майже не пояснили, а корона правління Вестеросом дісталась тому, хто зробив найменше для того, щоб її заслужити.

"Гра престолів": дивіться трейлер онлайн

Важливо зазначити, що кожен суб'єктивно оцінює фінали улюблених серіалів. Тому варто переглянути це кіно та самостійно скласти враження.