Поэтому 24 Канал подготовил для вас подборку именно таких проектов: побег из тюрьмы, странная супружеская пара с очень мрачной тайной, арктический ад, криминальный Ливерпуль и фантастика, после которой слово "физика" вдруг звучит немного угрожающе.

"Побег из тюрьмы Даннемора"

Год: 2018

Жанр: криминальная драма, триллер

IMDb: 7,9

Сюжет основан на реальной истории побега двух заключенных из тюрьмы строгого режима Clinton Correctional Facility в штате Нью-Йорк. Ричард Мэтт и Дэвид Свит завязывают близкие отношения с сотрудницей тюрьмы Тилли Митчелл, которая в итоге помогает им выбраться на свободу.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 89% одобрительных отзывов от критиков. В общем мнении особенно хвалят Патрицию Аркетт, а сам проект называют медленным, но очень напряженным и жутким.

"Побег из тюрьмы Даннемора": смотреть трейлер

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"Садовники"

Год: 2021

Жанр: криминальная драма, черная комедия, true crime

IMDb: 7,0

Сьюзан и Кристофер Эдвардс кажутся тихой британской супружеской парой, ведущей довольно незаметную жизнь. Есть только одна маленькая деталь: в саду возле дома родителей Сьюзан находят два тела. Сериал основан на реальном деле, но вместо стандартного "true crime" мы получаем почти театральное представление с фантазиями, сменой декораций и постоянной игрой между правдой и тем, во что герои сами хотят верить.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у сериала 98% от критиков. Обозреватели хвалят актерский дуэт и необычный стиль, хотя некоторые отмечают, что форма порой отвлекает от самой криминальной истории.

"Садовники": смотреть трейлер

"Северные воды"

Год: 2021

Жанр: историческая драма, триллер, приключения

IMDb: 7,6

XIX век. Бывший военный хирург Патрик Самнер отправляется в качестве корабельного врача в китобойную экспедицию в Арктику. На борту он знакомится с гарпунщиком Генри Драксом в исполнении Колина Фаррелла.

И Дракс очень быстро доказывает, что холод, голод и ледяная вода – еще не самое худшее, что может случиться на этом корабле.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes мини-сериал получил 96% от критиков. Рецензенты особенно отмечают гнетущую атмосферу и игру Джека О’Коннелла и Колина Фаррелла, хотя сама история не всегда так же сильна, как ее визуальная составляющая.

"Северные воды": смотреть трейлер

"Этот город принадлежит нам"

Год: 2025

Жанр: криминальная драма, гангстерский сериал

IMDb: 7,8

Майкл Кавана много лет работает на криминальную семью в Ливерпуле. Но когда он влюбляется в Диану, вдруг начинает задумываться о жизни за пределами наркотиков, преступлений и людей, которые решают конфликты чуть более радикально, чем блокировкой в мессенджере. Проблема в том, что босс криминальной империи Ронни Фелан подумывает об уходе из дела, а вокруг его места сразу же начинается борьба за власть.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes первый сезон получил 87% одобрительных отзывов от критиков. The Independent писал, что моральная неоднозначность героя выделяет сериал среди типичных гангстерских драм. The Guardian был более сдержан: там похвалили актеров, но упрекнули сюжет в недостатке эмоциональной глубины.

"Этот город принадлежит нам": смотреть трейлер

"Проблема трех тел"

Год: 2024

Жанр: научная фантастика, драма, триллер

IMDb: 7,5

В 1960-х годах в Китае одно событие запускает цепь последствий, которая спустя десятилетия выходит далеко за пределы Земли. В наши дни ученые начинают сталкиваться со странными явлениями, непонятными смертями и угрозой, масштаб которой постепенно становится очень некомфортным для всего человечества.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у сериала 78% одобрительных отзывов от критиков. The Guardian высоко оценил экранизацию и отметил, что авторам удалось превратить чрезвычайно сложный роман Лю Цисиня в увлекательное телешоу. В то же время часть зрителей и критиков спорила из-за изменений по сравнению с книгой и упрощения отдельных идей.

"Проблема трех тел": смотреть трейлер

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