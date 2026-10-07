Тож 24 Канал зробив для вас добірку саме таких проєктів: втеча з в’язниці, дивна подружня пара з дуже темною таємницею, арктичне пекло, кримінальний Ліверпуль і фантастика, після якої слово "фізика" раптом звучить трохи загрозливо.

"Втеча з в’язниці Даннемора"

Рік: 2018

Жанр: кримінальна драма, трилер

IMDb: 7,9

Сюжет заснований на реальній історії втечі двох ув’язнених із в’язниці суворого режиму Clinton Correctional Facility у штаті Нью-Йорк. Річард Метт і Девід Світ заводять близькі стосунки з працівницею в’язниці Тіллі Мітчелл, яка зрештою допомагає їм вибратися назовні.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 89% від критиків. У консенсусі особливо хвалять Патрицію Аркетт, а сам проєкт називають повільним, але дуже напруженим і моторошним.

"Втеча з в’язниці Даннемора": дивитись трейлер

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"Садівники"

Рік: 2021

Жанр: кримінальна драма, чорна комедія, true crime

IMDb: 7,0

Сьюзен і Крістофер Едвардс здаються тихим британським подружжям, яке живе досить непомітним життям. Є лише маленька деталь: у саду біля будинку батьків Сьюзен знаходять два тіла. Серіал заснований на реальній справі, але замість стандартного true crime отримуємо майже театральну виставу з фантазіями, зміною декорацій і постійною грою між правдою та тим, у що герої самі хочуть вірити.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у серіалу 98% від критиків. Оглядачі хвалять акторський дует і незвичайний стиль, хоча деякі зауважують, що форма часом відволікає від самої кримінальної історії.

"Садівники": дивитись трейлер

"Північні води"

Рік: 2021

Жанр: історична драма, трилер, пригоди

IMDb: 7,6

XIX століття. Колишній військовий хірург Патрік Самнер вирушає корабельним лікарем у китобійну експедицію до Арктики. На борту він знайомиться з гарпунником Генрі Драксом у виконанні Коліна Фаррелла.

І Дракс дуже швидко доводить, що холод, голод і крижана вода – ще не найгірше, що може трапитися на цьому кораблі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes мінісеріал має 96% від критиків. Рецензенти особливо відзначають гнітючу атмосферу та роботи Джека О’Коннелла й Коліна Фаррелла, хоча сама історія не завжди така ж сильна, як її візуальна частина.

"Північні води": дивитись трейлер

"Це місто належить нам"

Рік: 2025

Жанр: кримінальна драма, гангстерський серіал

IMDb: 7,8

Майкл Кавана багато років працює на кримінальну сім’ю в Ліверпулі. Але коли він закохується в Діану, раптом починає думати про життя за межами наркотиків, злочинів і людей, які вирішують конфлікти трохи радикальніше за блокування в месенджері. Проблема в тому, що бос кримінальної імперії Ронні Фелан думає про відхід від справ, а навколо його місця одразу починається боротьба за владу.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes перший сезон має 87% від критиків. The Independent писав, що моральна неоднозначність героя піднімає серіал над типовими гангстерськими драмами. The Guardian був стриманішим: там похвалили акторів, але дорікнули історії за брак емоційної глибини.

"Це місто належить нам": дивитись трейлер

"Проблема трьох тіл"

Рік: 2024

Жанр: наукова фантастика, драма, трилер

IMDb: 7,5

У 1960-х роках у Китаї одна подія запускає ланцюг наслідків, який через десятиліття виходить далеко за межі Землі. У сучасності вчені починають стикатися з дивними явищами, незрозумілими смертями та загрозою, масштаб якої поступово стає дуже некомфортним для всього людства.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у серіалу 78% від критиків. The Guardian високо оцінив адаптацію й відзначив, що авторам вдалося перетворити надзвичайно складний роман Лю Цисіня на захопливе телебачення. Водночас частина глядачів і критиків сперечалася через зміни порівняно з книжкою та спрощення окремих ідей.

"Проблема трьох тіл": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку містичних серіалів, які додадуть особливої атмосфери вечору.