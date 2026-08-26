10 лучших сериалов всех времен по рейтингу IMDb

Сегодня доступны для просмотра сотни, если не тысячи сериалов. Однако далеко не все из них могут похвастаться высоким рейтингом, который сохраняется на протяжении многих лет.

На сайте IMDb есть список сериалов, в котором они расположены от самого высокооцененного до самого низкооцененного. Далее в материале узнайте, какие сериалы вошли в первую десятку.

Лучшие сериалы

1. "Во все тяжкие", 2008–2019

Рейтинг IMDb: 9,5

Это история Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), школьного учителя химии, у которого диагностируют неизлечимую болезнь. Он срывается и сходит с ума.

"Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер сериала

2. "Чернобыль", 2019

Рейтинг IMDb: 9,3

События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Несмотря на то, что сериал стал очень популярным, компания HBO оказалась в центре скандала из-за того, что без согласования использовала историю жизни Людмилы и Василия Игнатенко.

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала

3. "Игра престолов", 2011–2019

Рейтинг IMDb: 9,2

Телесериал снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Сюжет рассказывает о борьбе знатных родов за контроль над Железным Троном и власть над континентом Вестерос.

"Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериала

4. "Клан Сопрано", 1999–2007

Рейтинг IMDb: 9,2

Сюжет рассказывает о вымышленном семействе итало-американской мафии в северном Нью-Джерси. Финал почему-то подводит к следующему выводу: преступник остается преступником, а его природа – это осознанный выбор, вызывающий сочувствие.

"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала

5. "Лучше позвоните Солу", 2015–2022

Рейтинг IMDb: 9,0

Это приквел к сериалу "Во все тяжкие". Он рассказывает о превращении мелкого и не слишком успешного адвоката Джимми Макгилла в циничного уголовного юриста Сола Гудмана.

"Лучше позвоните Солу": смотрите онлайн трейлер сериала

6. "Офис", 2005–2013

Рейтинг IMDb: 9,0

Сериал начинается с того, что в отделении Скрентона появляются слухи о том, что президенты Dunder Mifflin хотят сократить его или закрыть, поэтому сотрудники начинают волноваться. Майкл Скотт (менеджер филиала в Скрентоне бумажной компании) решает преуменьшить серьезность ситуации, чтобы коллеги не паниковали.

"Офис": смотрите онлайн трейлер сериала

7. "Шерлок", 2010–2017

Рейтинг IMDb: 9,0

В сериале рассказывается о детективе Шерлоке Холмсе – известном персонаже произведений английского писателя Артура Конан Дойла и его верном друге – докторе Ватсоне. События разворачиваются в современном мире, а Шерлок раскрывает преступления и пытается поймать злобного профессора Мориарти.

"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

8. "Питт", 2025 – …

Рейтинг IMDb: 8,9

Это американская драма о буднях сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, созданная при участии авторов культового сериала "Скорая помощь".

"Питт": смотрите онлайн трейлер сериала

9. "Светлячок", 2002 – 2003

Рейтинг IMDb: 8,9

Американский научно-фантастический телесериал Джосса Видона, рассказывающий о выживании экипажа небольшого космического корабля класса "Светлячок" под названием "Серенити". Отметим, что события происходят в 2517 году.

"Светлячок": смотрите онлайн трейлер сериала

10. "Настоящий детектив", 2014 – …

Рейтинг IMDb: 8,8

Это телесериал в жанре криминальной драмы и триллера, где каждый сезон рассказывает новую историю с другими персонажами, местом действия и актерским составом. Истории раскрывают темные стороны человеческой натуры, разрушительные привычки и моральные дилеммы главных героев.

"Настоящий детектив": смотрите онлайн трейлер сериала

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