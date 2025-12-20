3 высокорейтинговых сериала для тех, кому уже надоела новогодняя тематика
Совсем скоро будем праздновать Рождество и Новый год. Вокруг уже царит праздничная атмосфера, хотя снега нет, продолжается активная подготовка к зимним праздникам, люди смотрят тематические фильмы и сериалы.
Если же вам надоела новогодняя тематика, предлагаем посмотреть 3 высокорейтинговых сериала: "Очень странные дела", "Дом Гиннессов" и "Покинутые". Трейлеры и описания сюжетов находите в материале 24 Канала.
Какие сериалы посмотреть, если надоела новогодняя тематика?
"Очень странные дела"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 38
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
События 1 сезона начинаются 6 ноября 1983 года в маленьком городе Хокинс. Ужасное существо, похожее на человека, похищает Уилла Байерса. Мать мальчика и начальник полиции Джим Хоппер ищут его. За дело берутся и друзья: Майк Уилер, Дастин Хендерсон и Лукас Синклер, которым помогает девочка Одиннадцать.
27 ноября на Netflix состоялась премьера 5 сезона "Очень странных дел". Следующие эпизоды выйдут 26 декабря, а финальный – 1 января. Отметим, что этот сезон сериала станет последним.
"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала
"Дом Гиннессов"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
События сериала разворачиваются в Дублине и Нью-Йорке XIX века. Это история о семье, которая создала известную пивоварню "Гиннес". Все начинается со смерти сэра Бенджамина Гиннеса. Теперь судьба бизнеса легла на плечи его четырех детей: Эдварда, Артура, Энн и Бенджамина, каждый из которых имеет собственные тайны.
"Дом Гиннессов": смотрите онлайн трейлер сериала
"Покинутые"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 7
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
События сериала происходят на территории Вашинготона в 1854 году. В центре сюжета матриархи двух разных семей: Констанс Ван Несс и Фиона Нолан. Первая семья – богатая и привилегированная, а другая – это сироты и изгои.
"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала