3 високорейтингові серіали для тих, кому вже набридла новорічна тематика

Зовсім скоро святкуватимемо Різдво та Новий рік. Навколо вже панує святкова атмосфера, хоча снігу немає, триває активна підготовка до зимових свят, люди дивляться тематичні фільми та серіали.

Якщо ж вам набридла новорічна тематика, пропонуємо подивитися 3 високорейтингові серіали: "Дивні дива", "Дім Гіннесів" і "Покинуті". Трейлери та описи сюжетів знаходьте у матеріалі 24 Каналу.

Які серіали подивитись, якщо набридла новорічна тематика?

"Дивні дива"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 38

: 38 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Події 1 сезону розпочинаються 6 листопада 1983 року у маленькому місті Гокінс. Жахлива істота, що схожа на людину, викрадає Вілла Баєрса. Мати хлопчика і начальник поліції Джим Гоппер шукають його. За справу беруться і друзі: Майк Вілер, Дастін Гендерсон і Лукас Сінклер, яким допомагає дівчинка Одинадцять.

27 листопада на Netflix відбулась прем'єра 5 сезону "Дивних див". Наступні епізоди вийдуть 26 грудня, а фінальний – 1 січня. Зазначимо, що цей сезон серіалу стане останнім.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дім Гіннесів"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Події серіалу розгортаються в Дубліні та Нью-Йорку XIX століття. Це історія про родину, яка створила відому пивоварню "Гіннес". Усе розпочинається зі смерті сера Бенджаміна Гіннеса. Тепер доля бізнесу лягла на плечі його чотирьох дітей: Едварда, Артура, Енн і Бенджаміна, кожен з яких має власні таємниці.

"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Покинуті"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Події серіалу відбуваються на території Вашинготон у 1854 році. У центрі сюжету матріархи двох різних родин: Констанс Ван Несс і Фіона Нолан. Перша родина – багата і привілейована, а інша – це сироти та ізгої.

"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу