3 небанальных сериала в жанре фэнтези, которые стоит посмотреть

В мире телевизионных сериалов всегда находится что-то новое и увлекательное. Особенно в фантастике, где рассказывают о разнообразных причудливых мирах, где есть волшебство и странные существа. Если вы уже видели самые популярные картины жанра фэнтези, обратите внимание на нашу подборку.

Кино 24 собрал небанальные фэнтези-сериалы, о которых раньше вы могли не слышать. Однако точно заслуживают вашего внимания.

К слову Фанаты Netflix назвали шедевральный сериал, который доводит до слез: о чем он рассказывает

"Монахиня-воин"

: 2020: 2: 7.0

Девушка, потерявшая родителей, приходит в себя в морге. Она обнаруживает, что обрела суперсилы. Очевидно – она является избранной. Девушка присоединилась к тайному ордену монахинь, которые охотятся на демонов.

"Монахиня-воин": смотрите трейлер онлайн

"Карнивал Роу"

: 2019: 2: 7.7

В центре сюжета – мифические существа, которые покинули родину после изнурительной войны и начали жить в городе, где люди не очень рады иммигрантам. Хрупкое перемирие может пошатнуть серия таинственных убийств. В сериале рассказывают о расследовании этих преступлений.

"Карнивал Роу": смотрите видео онлайн

"Наследие"

: 2018: 4: 7.2

Спиноф сериала "Дневники вампира" рассказывает о школе Сальваторе, где учатся талантливые подростки. Там юные вампиры, ведьмы, вурдалаки и не только – они изучают основные предметы, а также магию, заклинания и латынь. Они учатся управлять сверхъестественными способностями, познают себя и романтические чувства и спасают мир от врагов.

"Наследие": смотрите трейлер онлайн

Приготовьтесь к путешествию в удивительные миры, полные магии, невероятных приключений и необычных героев.