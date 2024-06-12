Кіно 24 зібрав небанальні фентезі-серіали, про які раніше ви могли не чути. Однак точно заслуговують на вашу увагу.
До слова Фанати Netflix назвали шедевральний серіал, який доводить до сліз: про що він розповідає
"Черниця-воїн"
Дівчина, яка втратила батьків, приходить до тями у морзі. Вона виявляє, що здобула суперсили. Очевидно – вона є обраною. Дівчина доєдналась до таємного ордену черниць, які полюють на демонів.
"Черниця-воїн": дивіться трейлер онлайн
"Карнівал Роу"
У центрі сюжету – міфічні істоти, які покинули батьківщину після виснажливої війни та почали жити в місті, де люди не дуже раді іммігрантам. Тендітне перемир'я може похитнути серія таємничих вбивств. У серіалі розповідають про розслідування цих злочинів.
"Карнівал Роу": дивіться відео онлайн
"Спадок"
Спіноф серіалу "Щоденники вампіра" розповідає про школу Сальваторе, де навчаються талановиті підлітки. Там юні вампіри, відьми, вовкулаки і не тільки – вони вивчають основні предмети, а також магію, заклинання й латинь. Вони вчаться керувати надприродними здібностями, пізнають себе та романтичні почуття та рятують світ від ворогів.
"Спадок": дивіться трейлер онлайн
Приготуйтеся до подорожі у дивовижні світи, сповнені магії, неймовірних пригод і незвичайних героїв.