Сериалы в жанре хоррор заставляют сердце биться быстрее. Они щекочут нервы так, как это не смогут сделать полнометражные фильмы. 24 Канал предлагает посмотреть одни из лучших сериалов ужасов.
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"Сумеречная зона" (The Twilight Zone)
Год выхода: 1959 – 1964
Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 156 серий
Рейтинг IMDb: 9.0
"Сумеречной зоне" почти 70 лет, но она не потеряла свою актуальность. Попытки возродить сериал не смогли переплюнуть оригинал. Он рассказывает о группе обычных людей, которые невольно попадают в необычные и странные ситуации с интересными поворотами.
Темы эпизодов варьируются от фантастики до мистики, от фэнтези до ужасов. Этот сериал щекочет нервы, но и побуждает к размышлениям.
Сериалы ужасов / Кадр из сериала
"Твин Пикс" (Twin Peaks)
Год выхода: 1990 – 1991
Количество сезонов и серий: 3 сезона, 48 серий
Рейтинг IMDb: 8.8
Один из самых жутких сериалов Дэвида Линча, в котором режиссер для страха использовал сюрреализм и свое неповторимое видение. В некоторых эпизодах сюжет выходит за пределы реальности и заставляет нервничать. Сложный и запутанный сюжет разворачивается вокруг таинственного убийства юной девушки Лоры Палмер в городе Твин Пикс.
Сериалы ужасов / Кадр из сериала
"Секретные материалы" (The X-Files)
Год выхода: 1993 – 2002
Количество сезонов и серий: 11 сезонов, 218 серий
Рейтинг IMDb: 8.6
В этом сериале ужасы соединились с криминалом и мистикой. Он рассказывает о профессиональной жизни двух специальных агентов ФБР, которые расследуют необычные паранормальные случаи. Классический сериал с безупречной актерской игрой и интеллектуальным и интересным сценарием стоит посмотреть.
Сериалы ужасов / Кадр из сериала