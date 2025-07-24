Что украинцы смотрят на Netflix: 10 самых популярных сериалов
- Украинцы на Netflix чаще всего смотрят мини-сериал "Неукротимый", триллер о таинственной смерти в Национальном парке Йосемити.
- Вторым по популярности является сериал "Под темным солнцем", детектив о молодой матери, которая убегает от проблем на цветочную ферму.
- В рейтинге также присутствуют сериалы: "Игра в кальмара", "Песочный человек", "7 медведей", "Слишком", "Олимпо", "Сирены" и "Отдел нераскрытых дел".
Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов. Сейчас чаще всего украинцы выбирают для просмотра мини-сериал "Неукротимый".
Это триллер, который держит в напряжении до последних минут. Полный рейтинг самых популярных сериалов смотрите далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.
Не пропустите Самая популярная новая комедия на Netflix, которая стала фаворитом среди украинских зрителей
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?
Лидером просмотров является новый мини-сериал "Неукротимый" с Эриком Багом, Сэмом Ниллом и Розмари Девитт в главных ролях. Сюжет разворачивается вокруг таинственной смерти женщины, что заманивает федерального агента в бесконечные леса Национального парка Йосемити. Там не существует места для законов, а природа подчиняется только собственным правилам.
"Неукротимый": смотрите онлайн трейлер сериала
Второе место среди зрителей получает новый детективный сериал "Под темным солнцем". Он состоит из 6 эпизодов, в которых рассказывается о молодой матери, которая убегает от проблем и устраивается работать на цветочную ферму. Как становится известно впоследствии, ее босс – это ее отец, которого убивают и обвиняют в этом саму женщину.
"Под темным солнцем": смотрите онлайн трейлер сериала
Если вам понравился сериал "Под темным солнцем", предлагаем к просмотру еще 3 загадочных триллера.
Также в рейтинге есть такие сериалы:
- "Игра в кальмара", 3 сезон;
- "Песочный человек", 2 сезон;
- "7 медведей", минисериал;
- "Слишком", 1 сезон;
- "Песочный человек", 1 сезон;
- "Олимпо", 1 сезон;
- "Сирены", мини-сериал;
- "Отдел нераскрытых дел", 1 сезон.