Ваша идеальная киновселенная: 3 высокорейтинговых сериала, в которых хотелось бы жить

Порой просмотр сериала превращается в настоящий побег от реальности. Мы настолько погружаемся в вымышленный мир, что забываем о будничных заботах и мечтаем оказаться рядом с героями, разделять с ними приключения, любовь, победы и даже поражения.

Некоторые сериалы создают настолько атмосферные, волшебные или уютные вселенные, что кажется: именно там – наше место. Кино 24 подготовили подборку именно таких историй – популярных, увлекательных и визуально привлекательных сериалов, в которых хотелось бы не только побыть на один вечер, но и остаться жить.

Советуем 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинских зрителей

"Бриджертоны"

Пожалуй, каждому фанату костюмированных драм хотелось бы перенестись в атмосферу, созданную создателями "Бриджертонов".

Пышные платья, балы, кавалеры и красивые барышни – все это формирует кинематографическую историю, в которую уже погрузились тысячи зрителей по всему миру.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Домик на счастье"

Как часто человеку хочется просто забыть обо всем и убежать в настоящую комедию. Именно поэтому многим хотелось бы "жить" в сериале "Домик на счастье".

В центре сюжета шестого сезона, который вышел этой весной, – Макс, Даша, Вася, Любаня и другие любимые герои, которые продолжают развлекать публику колоритными фразочками и невероятной харизмой.

"Домик на счастье": смотрите онлайн 1 эпизод 6 сезона

"Хорошенькие лгуньи"

Еще один сериал, в котором, пожалуй, каждому подростку хотелось бы оказаться, – это детективная мелодрама "Хорошенькие лгуньи". Если вы – фанат интриг, расследований, историй о любви, эмоций, убийств и коварных людей, то эта история станет для вас любимой.

"Хорошенькие лгуньи": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал рассказывает о четырех девушках – Спенсер, Ханну, Арию и Эмили. Через год после исчезновения их подруги Элисон девушки начинают получать загадочные сообщения от анонима "Е", который знает все их секреты – включая те, что были известны только Элисон – и угрожает их разоблачением. Но Элисон мертва. Кто же отправляет эти сообщения?