Детективы, криминал и любовь: 5 лучших сериалов всех времён

Говорят, что среда – это маленькая пятница. Так что именно сегодня можно устроить себе уютный киновечер с попкорном и друзьями.

А идеальным выбором для такого вечера станут проверенные временем сериалы, которые по праву считаются лучшими в своих жанрах. В материале 24 Канала мы собрали подборку разножанровых проектов, среди которых каждый сможет найти что-то особенное для себя. Смотрите также: Где сейчас и как изменился актер, сыгравший роль Лаврина в культовом сериале "Поймать Кайдаша" Какие сериалы являются лучшими в истории кино? "Клан Сопрано" – это американский телесериал, который выходил с 1999 по 2007 годы. Высокорейтинговая криминальная и психологическая драма, созданная телеканалом HBO. Сюжет рассказывает о вымышленной семье итало-американской мафии в северном Нью-Джерси. Финал во многом подводит к следующему выводу: преступник остается преступником, а его природа – это осознанный выбор, вызывающий сочувствие. "Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала "Во все тяжкие" – блестящий драматический телесериал, написанный Винсом Гиллиганом. Продюсерами шоу выступила компания Sony Pictures Television. Первая серия вышла в эфир 20 января 2008 года, а в 2013 году вышла последняя серия. Это история Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), школьного учителя химии, у которого диагностируют неизлечимую болезнь. Он срывается и сходит с ума. "Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер сериала "Друзья" – по-настоящему легендарный сериал, насчитывающий 10 сезонов. История сочетает в себе комедию и мелодраму. Сериал о шестерых друзьях в Нью-Йорке: их отношениях, работе, взрослении и постоянных встречах в Central Perk и в квартирах друг друга. "Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала "Чернобыль" – высокорейтинговый британо-американский мини-сериал. Кинопроект создан и написан Крейгом Мезином, а режиссером выступил Юган Ренк. Премьера исторической драмы состоялась 6 мая 2019 года. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Сериал состоит из 5 эпизодов. "Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала "Игра престолов" – популярный американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина. "Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериала Выбирайте сериал и наслаждайтесь культовой киноисторией уже сегодня вечером.