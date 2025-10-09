Приближаются выходные, а это значит, что время выбирать новые фильмы и сериалы для домашнего просмотра. Стриминговая платформа Netflix как раз обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных сериалов.

Уже третью неделю подряд в лидерах держится триллер "Бункер миллиардеров". Какие еще сериалы попали в рейтинг – рассказываем далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

"Бункер миллиардеров"

Испанский триллер до сих пор один из самых популярных в Украине. По сюжету, события происходят во время, когда мир стоит на пороге ядерной катастрофы. Богачи собираются в бункере, где якобы можно переждать опасность, однако впоследствии становится понятно, что они попали в ловушку. Этот сериал точно понравится фанатам "Бумажного дома".

"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дом Гиннесов", 1 сезон

Второе место вторую неделю подряд занимает британский сериал "Дом Гиннесов", события которого происходят в Дублине 1868 года. В центре сюжета – семья Гиннесов, которой принадлежит пивоварня. После смерти отца судьба бизнеса зависит от его четырех детей. Как оказывается, каждый из наследников этой семьи имеет свою мрачную историю.

"Дом Гиннесов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Проблемные"

Третью позицию в недельном рейтинге занимает новый мини-сериал в жанре триллера. В городке Вермонт есть школа для проблемных подростков, которой интересуется местный полицейский. Мужчина подозревает, что эта академия и ее харизматичная основательница скрывают много тайн.

"Проблемные": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix?

Сейчас украинцы также предпочитают такие ленты:

"Чудовище. История Эда Гина", 1 сезон;

"Альфачи", 1 сезон;

"Венздей", 2 сезон;

"Черный кролик", мини-сериал;

"Отель с привидениями", 1 сезон;

"Цена красоты", 2 сезон;

"Неукротимый", 1 сезон.

Что еще стоит посмотреть на Netflix?