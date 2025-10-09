Наближаються вихідні, а це означає, що час обирати нові фільми та серіали для домашнього перегляду. Стримінгова платформа Netflix якраз оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів.

Уже третій тиждень поспіль в лідерах тримається трилер "Бункер мільярдерів". Які ще серіали потрапили до рейтингу – розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

"Бункер мільярдерів"

Іспанський трилер досі один з найпопулярніших в Україні. За сюжетом, події відбуваються в час, коли світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Багатії збираються у бункері, де нібито можна перечекати небезпеку, однак згодом стає зрозуміло, що вони потрапили в пастку. Цей серіал точно сподобається фанатам "Паперового будинку".

"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дім Гіннесів", 1 сезон

Друге місце другий тиждень поспіль займає британський серіал "Дім Гіннесів", події якого відбуваються в Дубліні 1868 року. У центрі сюжету – сім'я Гіннесів, якій належить пивоварня. Після смерті батька доля бізнесу залежить від його чотирьох дітей. Як виявляється, кожен зі спадкоємців цієї родини має свою похмуру історію.

"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблемні"

Третю позицію в тижневому рейтингу займає новий мінісеріал у жанрі трилеру. У містечку Вермонт є школа для проблемних підлітків, якою зацікавлюється місцевий поліцейський. Чоловік підозрює, що ця академія та її харизматична засновниця приховуються багато таємниць.

"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали зараз популярні на Netflix?

Зараз українці також надають перевагу таким стрічкам:

"Чудовисько. Історія Еда Ґіна", 1 сезон;

"Альфачі", 1 сезон;

"Венздей", 2 сезон;

"Чорний кролик", мінісеріал;

"Готель із привидами", 1 сезон;

"Ціна краси", 2 сезон;

"Неприборканий", 1 сезон.

