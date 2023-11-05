Далее расскажем о 8 новых сериалах, которые стоит посмотреть уже сейчас. В подборке каждый найдет что-нибудь по вкусу.

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"Рой"

Жанр: детектив, драма, триллер, фантастика

Страна: Германия, Австралия, Бельгия, Италия, Швейцария, Япония, Франция

Рейтинг IMDb: 5.3

У девушки-афроамериканки есть кумир – попзвезда. Однако этот восторг перерастает в нездоровый. Она начинает убивать всех, кто критикует ее кумира.

"Рий": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Связанные к смерти"

Жанр: драма, ужасы, триллер

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.5

Сестры Мантл – гинекологии, стремящиеся открыть свой роддом. В то же время они не соблюдают никаких правил медицинской этики и не учитывают мнение других.

"Связанные к смерти": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джейзи Джонс и The Six"

Жанр: драма, музыкальный

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.1

Билли и Дейзи основывают рок-группу и становятся звездами. Они пишут и поют о любви, но есть ли предел между творчеством и личными чувствами?

"Джейзи Джонс и The Six": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я Дева"

Жанр: комедия, драма, фантастика

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.1

Главным героем этого сериала является Кути – 13-футовый темнокожий мужчина из Окленда в Калифорнии. В этой истории вы увидите, как Кути заводит друзей, влюбляется, выходит из сложных ситуаций и встречает своего кумира – настоящего Героя.

"Я Дива": смотрите онлайн трейлер сериала

"Правдивая терапия"

Жанр: комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.7

Джимми переживает потерю жены. Он пытается смириться с ее смертью, одновременно остается отцом, другом, терапевтом. Мужчина решает кардинально изменить свое отношение к людям и стать абсолютно честным.

"Правдивая терапия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дипломатка"

Жанр: драма, триллер

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.0

Новая госпожа посол США в Великобритании оказывается в центре дипломатического скандала. В то же время, она переживает кризис в отношениях с мужем, которого впоследствии похищают.

"Дипломатка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Перехваченный рейс"

Жанр: триллер

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.8

Самолет рейса KA29 захватывают во время семичасового полета из Дубая в Лондон. Сэм Нельсон – опытный корпоративный посредник. Он пытается применить все свои навыки, чтобы спасти пассажиров.

"Перехваченный рейс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Консультант"

Жанр: комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.5

Большая IT-компания нанимает консультанта, который должен решить ее проблемы. Однако он начинает перебирать на себя руководство.

"Консультант": смотрите онлайн трейлер сериала