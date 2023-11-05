Далі розповімо про 8 нових серіалів, які варто подивитися вже зараз. У добірці кожен знайде щось до смаку.

Цікаво 4 фільми про теніс, які змусять вас полюбити цей вид спорту

"Рій"

Жанр: детектив, драма, трилер, фантастика

Країна: Німеччина, Австралія, Бельгія, Італія, Швейцарія, Японія, Франція

Рейтинг IMDb: 5.3

Дівчина-афроамериканка має кумира – попзірку. Однак це захоплення переростає у нездорове. Вона починає вбивати всіх, хто критикує її кумира.

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"Зв'язані до смерті"

Жанр: драма, жахи, трилер

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.5

Сестри Мантл – гінекологині, які прагнуть відкрити власний пологовий будинок. Водночас вони не дотримуються жодних правил медичної етики та не зважають на думку інших.

"Зв'язані до смерті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джейзі Джонс і The Six"

Жанр: драма, музичний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8.1

Біллі та Дейзі засновують рок-гурт і стають зірками. Вони пишуть та співають про кохання, але чи є межа між творчістю та особистими почуттями?

"Джейзі Джонс і The Six": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я Діва"

Жанр: комедія, драма, фантастика

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.1

Головним героєм цього серіалу є Куті – 13-футовий темношкірий чоловік з Окленда, що в Каліфорнії. У цій історії ви побачите, як Куті заводить друзів, закохується, виходить зі складних ситуацій та зустрічає свого кумира – справжнього Героя.

"Я Діва": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Правдива терапія"

Жанр: комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.7

Джиммі переживає втрату дружини. Він намагається змиритися з її смертю, водночас залишається батьком, другом, терапевтом. Чоловік вирішує кардинально змінити своє ставлення до людей і стати абсолютно чесним.

"Правдива терапія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дипломатка"

Жанр: драма, трилер

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8.0

Нова пані посол США у Великій Британії опиняється в центрі дипломатичного скандалу. Водночас вона переживає кризу в стосунках з чоловіком, якого згодом викрадають.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перехоплений рейс"

Жанр: трилер

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.8

Літак рейсу KA29 захоплюють під час семигодинного польоту з Дубая в Лондон. Сем Нельсон – досвідчений корпоративний посередник. Він намагається застосувати всі свої навички, щоб врятувати пасажирів.

"Перехоплений рейс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Консультант"

Жанр: комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.5

Велика IT-компанія наймає консультанта, який має розв'язати її проблеми. Однак натомість він починає перебирати на себе керівництво.

"Консультант": дивіться онлайн трейлер серіалу