8 интересных сериалов 2023 года, которые стоит посмотреть
Источник:"Новый канал"
В 2023 году вышло немало сериалов, порадовавшихся неординарными сюжетами и неожиданными развития событий. Осень – идеальное время для того, чтобы прохладные вечера проводить именно за просмотрами таких лент.
Далее расскажем о 8 новых сериалах, которые стоит посмотреть уже сейчас. В подборке каждый найдет что-нибудь по вкусу.
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"Рой"
Жанр: детектив, драма, триллер, фантастика
Страна: Германия, Австралия, Бельгия, Италия, Швейцария, Япония, Франция
Рейтинг IMDb: 5.3
У девушки-афроамериканки есть кумир – попзвезда. Однако этот восторг перерастает в нездоровый. Она начинает убивать всех, кто критикует ее кумира.
"Рий": смотрите онлайн трейлер сериалаНеймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.
"Связанные к смерти"
Жанр: драма, ужасы, триллер
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6.5
Сестры Мантл – гинекологии, стремящиеся открыть свой роддом. В то же время они не соблюдают никаких правил медицинской этики и не учитывают мнение других.
"Связанные к смерти": смотрите онлайн трейлер сериала
"Джейзи Джонс и The Six"
Жанр: драма, музыкальный
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8.1
Билли и Дейзи основывают рок-группу и становятся звездами. Они пишут и поют о любви, но есть ли предел между творчеством и личными чувствами?
"Джейзи Джонс и The Six": смотрите онлайн трейлер сериала
"Я Дева"
Жанр: комедия, драма, фантастика
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7.1
Главным героем этого сериала является Кути – 13-футовый темнокожий мужчина из Окленда в Калифорнии. В этой истории вы увидите, как Кути заводит друзей, влюбляется, выходит из сложных ситуаций и встречает своего кумира – настоящего Героя.
"Я Дива": смотрите онлайн трейлер сериала
"Правдивая терапия"
Жанр: комедия
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7.7
Джимми переживает потерю жены. Он пытается смириться с ее смертью, одновременно остается отцом, другом, терапевтом. Мужчина решает кардинально изменить свое отношение к людям и стать абсолютно честным.
"Правдивая терапия": смотрите онлайн трейлер сериала
"Дипломатка"
Жанр: драма, триллер
Страна: США
Рейтинг IMDb: 8.0
Новая госпожа посол США в Великобритании оказывается в центре дипломатического скандала. В то же время, она переживает кризис в отношениях с мужем, которого впоследствии похищают.
"Дипломатка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Перехваченный рейс"
Жанр: триллер
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7.8
Самолет рейса KA29 захватывают во время семичасового полета из Дубая в Лондон. Сэм Нельсон – опытный корпоративный посредник. Он пытается применить все свои навыки, чтобы спасти пассажиров.
"Перехваченный рейс": смотрите онлайн трейлер сериала
"Консультант"
Жанр: комедия
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6.5
Большая IT-компания нанимает консультанта, который должен решить ее проблемы. Однако он начинает перебирать на себя руководство.
"Консультант": смотрите онлайн трейлер сериала