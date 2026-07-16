Вам захочется как можно скорее узнать развязку каждой сюжетной линии, ведь она не отпустит вас до финальных титров.

"Посредник"

Рейтинг IMDb: 8,6

8,6 Количество сезонов: 3

Наемный убийца Рэй Шусмит профессионально решает проблемы криминальных авторитетов с помощью кулаков и оружия. В то же время вне работы он воспитывает маленькую дочь, заботится о больном брате и пытается построить обычные романтические отношения. Однако жизнь Рэя неожиданно меняется, когда жестокий бандитский мир начинает угрожать его семье.

"Посредник": смотрите трейлер сериала онлайн

"Больница Никербокер"

Рейтинг IMDb : 8,5

: 8,5 Количество сезонов: 2

В Нью-Йорке, в 1900 году, гениальный хирург Джон Текери ежедневно проводит экспериментальные операции без современных анестетиков и антибиотиков. Чтобы выдерживать колоссальное давление и спасать безнадежных пациентов, врач регулярно употребляет кокаин и опиум.

"Больница Никербокер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Разделение"

Рейтинг IMDb: 8,7

8,7 Количество сезонов: 2

Марк работает в странной корпорации, сотрудники которой согласились на хирургическое разделение рабочих и личных воспоминаний. В офисе мужчина совершенно не помнит свою домашнюю рутину, а дома не имеет ни малейшего представления о своих профессиональных обязанностях. Внезапное появление новой коллеги заставляет Марка узнать ужасную правду о своем работодателе.

"Разделение": смотрите трейлер сериала онлайн

"Флибэг"

Рейтинг IMDb: 8,7

Количество сезонов: 2

Одинокая лондонская девушка пытается спасти свое маленькое кафе и навести порядок в хаотичной личной жизни. Она постоянно подшучивает над абсурдными ситуациями вокруг и делится со зрителями своими самыми сокровенными мыслями через искренние монологи прямо в камеру. За этим циничным юмором героиня скрывает глубокое чувство вины из-за трагической потери лучшей подруги.

"Флибэг": смотрите трейлер сериала онлайн

"Атланта"

Рейтинг IMDb: 8,6

Количество сезонов: 4

Бедный, но умный парень Эрн пытается улучшить свое финансовое положение и стать менеджером своего кузена, который внезапно обрел популярность под псевдонимом Paper Boi. Вместе с эксцентричным приятелем герои пробивают себе путь через тернистый музыкальный бизнес в родном городе.

"Атланта": смотрите трейлер сериала онлайн

"Гоморра"

Рейтинг IMDb : 8,6

: 8,6 Количество сезонов: 5

Молодой и амбициозный бандит Чиро работает на могущественный неаполитанский клан Савастано и безжалостно выполняет любые приказы своего босса. После неожиданного ареста главаря парень должен подготовить избалованного сына мафиози к роли нового руководителя империи.

"Гоморра": смотрите трейлер сериала онлайн

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о рейтинговых сериалах, которые не захочется ставить на паузу.