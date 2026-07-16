6 малоизвестных сериалов с рейтингом 8,5+, которые удивят даже киноманов
Пока весь мир годами обсуждает "Игру престолов", "Во все тяжкие" или "Бумажный дом", десятки настоящих киношедевров остаются в тени больших рекламных кампаний. Именно поэтому наша редакция подготовила подборку невероятных сериалов с феноменально высоким рейтингом, которые большинство зрителей, к сожалению, пропустили.
Вам захочется как можно скорее узнать развязку каждой сюжетной линии, ведь она не отпустит вас до финальных титров.
"Посредник"
- Рейтинг IMDb: 8,6
- Количество сезонов: 3
Наемный убийца Рэй Шусмит профессионально решает проблемы криминальных авторитетов с помощью кулаков и оружия. В то же время вне работы он воспитывает маленькую дочь, заботится о больном брате и пытается построить обычные романтические отношения. Однако жизнь Рэя неожиданно меняется, когда жестокий бандитский мир начинает угрожать его семье.
"Посредник": смотрите трейлер сериала онлайн
"Больница Никербокер"
- Рейтинг IMDb: 8,5
- Количество сезонов: 2
В Нью-Йорке, в 1900 году, гениальный хирург Джон Текери ежедневно проводит экспериментальные операции без современных анестетиков и антибиотиков. Чтобы выдерживать колоссальное давление и спасать безнадежных пациентов, врач регулярно употребляет кокаин и опиум.
"Больница Никербокер": смотрите трейлер сериала онлайн
"Разделение"
- Рейтинг IMDb: 8,7
- Количество сезонов: 2
Марк работает в странной корпорации, сотрудники которой согласились на хирургическое разделение рабочих и личных воспоминаний. В офисе мужчина совершенно не помнит свою домашнюю рутину, а дома не имеет ни малейшего представления о своих профессиональных обязанностях. Внезапное появление новой коллеги заставляет Марка узнать ужасную правду о своем работодателе.
"Разделение": смотрите трейлер сериала онлайн
"Флибэг"
Рейтинг IMDb: 8,7
Количество сезонов: 2
Одинокая лондонская девушка пытается спасти свое маленькое кафе и навести порядок в хаотичной личной жизни. Она постоянно подшучивает над абсурдными ситуациями вокруг и делится со зрителями своими самыми сокровенными мыслями через искренние монологи прямо в камеру. За этим циничным юмором героиня скрывает глубокое чувство вины из-за трагической потери лучшей подруги.
"Флибэг": смотрите трейлер сериала онлайн
"Атланта"
Рейтинг IMDb: 8,6
Количество сезонов: 4
Бедный, но умный парень Эрн пытается улучшить свое финансовое положение и стать менеджером своего кузена, который внезапно обрел популярность под псевдонимом Paper Boi. Вместе с эксцентричным приятелем герои пробивают себе путь через тернистый музыкальный бизнес в родном городе.
"Атланта": смотрите трейлер сериала онлайн
"Гоморра"
- Рейтинг IMDb: 8,6
- Количество сезонов: 5
Молодой и амбициозный бандит Чиро работает на могущественный неаполитанский клан Савастано и безжалостно выполняет любые приказы своего босса. После неожиданного ареста главаря парень должен подготовить избалованного сына мафиози к роли нового руководителя империи.
"Гоморра": смотрите трейлер сериала онлайн
Напомним, что ранее мы уже рассказывали о рейтинговых сериалах, которые не захочется ставить на паузу.