Фильм "Серые пчелы" рассказывает историю о тех, кто живет на войне на Востоке Украины. Главные роли в фильме исполнили Виктор Жданов и Владимир Ямненко. Съемки продлятся на протяжении двух месяцев.
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О чем книга "Серые пчелы"
По словам Андрея Куркова, который написал роман "Серые пчелы", "это человеческая история, это книга о судьбе людей, которые жили спокойно в своем селе, а потом к ним пришла война".
Это книга о тех изменениях, которые происходят в психике человека и в быту, когда жизнь ломается и перестает быть, как раньше. Когда исчезает электричество, когда больше не поступает почта, когда негде купить даже хлеба...
"И когда любой контакт с посторонним человеком опасен. Человек вроде бы может помочь, но может быть и так, что этот контакт приведет к трагедии. Это книга о выживании", – дополнил он.
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Сюжет фильма
Как известно из сценария ленты, в "серой зоне" вблизи линии фронта, в небольшом селе без электроэнергии остались жить только двое "врагов детства". Под снарядами, что иногда пролетают над деревней, с незваными вооруженными гостями, соседи-пенсионеры ведут себя скромно, иногда встречаются, чтобы поговорить.
Они оба разные по характерам, и жизнь у них сложилась по-разному. Но, несмотря на военные события, они пытаются создать свою мирную жизнь в опасной местности, но все рушится, когда в деревне появляется русский снайпер.
Меня эта история привлекла тем, что фокус внимания не на войне, а на человеке, внутренний мир персонажей больше наружного. И все хотят мира снаружи и внутри,
– режиссер Дмитрий Моисеев
"Серые пчелы": фото со съемок / Фото Госкино