Как сообщает 24 канал, роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин" расскажет историю обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. Стоит заметить, что для поклонников Андрея эта лента будет иметь особое значение.

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По сюжету, за три дня до запланированного концерта, он отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Ребятам известно, что там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление.

А дальше начнется самое интересное, потому что уже с первых минут путешествия все, конечно, пойдет не по плану. Зрителям точно будет известно одно: приключение поможет героям обрести истинное предназначение, потому что "жизнь красивая, когда цветная".

"Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите трейлер онлайн

Интересно, что одной из основных идей фильма является воссоздать атмосферу 1990-х годов и погрузить в нее зрителей. В частности, они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, очки и красные колготки. И это неудивительно, ведь сегодня 1990-е активно возвращаются в моду! Как Иван Блиндар попал в проект, как готовился к съемкам и трудно ли было привыкать к роли Кузьмы, – читайте далее.

Эксклюзивное интервью с Иваном Блиндарем о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Привет, Иван. Должен сказать, что роль Кузьмы вам очень к лицу. Вы даже внешне похожи на Андрея. Были ли вы знакомы с Кузьмой лично?

К сожалению, я не был знаком с Кузьмой лично. Очень желал бы этого. Знакомился с ним по его произведениям, музыке, со слов его друзей.

Расскажите о кастинге. Как вы попали в проект?

Мне позвонила кастинг-директор картины Алла Самойленко, предложила записать самопробы, нужно было показать небольшой клип.

Я решил записать что-нибудь интересненькое. Поехал в Тернополь, взял ровер "Украина", обул гумаки, сел на тот ровер и поехал по... снегу. На ровере пел песню "Танец пингвина". Прислал то видео на кастинг, но ответа не получил. Впоследствии узнал, что на роль Кузьмы вроде бы утвердили кого-то другого. А летом мне позвонили и предложили пройти пробы лично. Это были парные пробы с Барбарой (актрисой Марией Стопник, – Кино 24) в машине, а также сцена на границе с Германией – момент встречи с Барбарой.

После того я вернулся в Ивано-Франковск, а через несколько дней мне сообщили, что утвердили.

Честно говоря, я очень волновался. Уж слишком. Хотя старался не показывать этого. Сердце просто выскакивало из груди. Не ожидал утвердительного результата. Думаю, попробую, а там как будет. Я приехал, сделал все, что мог и судьба подарила мне шанс.

Иван Блиндар в роли Кузьмы и Мария Стопник, сыгравшая Барбару / Фото Тараса Бычка

Вы читали сперва книгу или сценарий к фильму по повести Кузьмы? Чего нет в сценарии, а есть в книге и наоборот? Какие у вас были ощущения, когда вы прочитали сценарий впервые?

Конечно, сначала читал книгу. Еще за несколько лет до съемок. И аудиокнигу слушал несколько раз. Разногласия есть.

На самом деле было несколько вариантов сценария, во время подготовки вносились правки, но финальный вариант мне очень понравился. Там были события, которые для киносценария не очень подходят, но очень хорошо представлены в картине. Появились прикольные персонажи, которых также нет в книге.

Перед съемками узнал, что книга написана Андреем обо всех поездках, а не о какой-то одной конкретной. Он собрал все самые яркие приключения в одном произведении.

Не буду раскрывать все подробности, интереснее будет смотреть фильм.

Обложка книги "Я, "Победа" и Берлин" / Фото roman.net

Как вам играть роль Кузьмы? Трудно ли было привыкать? Что давалось тяжелее всего?

Замечательно, потому что работала хорошая команда, я чувствовал поддержку. И я доверял команде, это был такой творческий симбиоз. Даже сомнения в том, что у нас что-то там не получится, не закрадывалось.

Самым трудным было то, что я хотел в кадре существовать физически, как Кузьма, до мельчайших деталей. Это мне не всегда удавалось. Андрей очень эмоционален, в плане мимики, речи. А когда входишь в эмоциональное состояние, актеры меня поймут, часто физиология тела меняется, становится похожа на твою, так срабатывает психофизика. И я боялся таких вещей. Но, думаю, что все удалось.

Вас все равно после выхода фильма будут сравнивать с Кузьмой.

Знамо дело. Но мы не ставили такой цели. В фильме изображен не сам музыкант, а его образ. Это роуд-муви.

Известно, что для этой роли вы похудели на 14 килограммов. Расскажите поподробнее, как вы готовились к съемкам?

Я играл 23-летнего Кузьму. Тогда он был очень худым. А у меня был вес 80 кг. Поэтому пришлось срочно худеть. Обратился к замечательному профессионалу – тренеру-диетологу Оксане Гулий. Она разработала для меня специальные упражнения и нагрузки, режим питания. И уже через два месяца мы добились желаемого результата.

Иван Блиндар в роли Кузьмы и Владимир Гева, сыгравший Барда / Фото Тараса Бычка

Вы разговаривали перед съемками фильма с семьей Кузьмы. Спрашивали ли вы жену, каким был Андрей в юном возрасте? Каким он был парнем? И помогло ли это вам на съемках?

Я общался с родственниками Кузьмы, с женой – госпожой Светланой. Это была очень приятная встреча для меня. Мне немного неудобно было спрашивать о каких-то личных вещах. Но она очень хорошо подготовилась, я тоже готовился. И у нас получился теплый диалог.

Светлана рассказывала, каким Андрей был в юности. Это меня вдохновило. Я очень проникся жизнью Андрея в тот период, когда ему было 22 – 23 года. В своем сознании перенесся в то время, почувствовал романтизм в его жизни.

Я не могу афишировать подробности того разговора, обещал, что это останется между нами. Могу лишь сказать, что окрыленный шел домой, и где-то часа два просто не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать. Просто шел по улице и сам себе улыбался. Она мне дала такой толчок, отбросила любой страх. Можно сказать, Светлана меня благословила на эту роль.

Насколько семья Кузьмы была вовлечена в создание фильма?

На этот вопрос лучше может ответить режиссер Оля Ряшина. Она больше общалась со всеми.

Иван Блиндар в роли Кузьмы / Фото Тараса Бычка

Андрей – музыкант. Вы в жизни играете на музыкальных инструментах?

Немножко играю на гитаре, для себя. Я с музыкой не был связан никогда, сам научился, когда поступил в институт, еще немного на барабанах играю.

Вы в фильме будете петь?

Актерская профессия это предполагает. И в фильме есть сцены, где играю и пою. Андрей же был очень хорошим гитаристом.

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События в ленте происходят вокруг старого авто марки "Победа", на котором вы с другом едете в Берлин. Учитывая, что это жанр роуд-муви – повезло ли вам с погодой на съемках? Удалось ли все запланированное? И какие ощущения от езды на таком раритетном авто?

У нас было очень много натурных съемок, это, собственно, и предполагает жанр роуд-муви. Было очень много локаций, 50 с лишним. Часто возникали угрозы срыва съемок из-за погоды, да и старенькое авто могло подкачать, несмотря на возраст, техника имеет способность ломаться.

Но мне кажется, что нам кто-то сверху помогал. Боюсь догадываться, но понимаю кто.

Потому что когда все прогнозы погоды предвещали дожди, и уже съемочный день был под угрозой, все были немного на нервах. Но начинали съемку, вдруг расходились тучи и выходило солнце. И это было не один раз. Будто высшие силы нам помогали. Все что было запланировано, удалось воплотить.

"Победа" – это отдельный персонаж фильма. Мы даже имя ей дали – Бася. Управлять ею было непривычно. Систему переделали, была изменена коробка передач. "Победа" оказалась машиной с характером, порой бывало капризничала, как настоящая актриса. Но в общем справилась на отлично.

Вот мы уже видели трейлер, и в моменте начали переживать, справитесь ли вы с машиной на колее. Зритель успел почувствовать этот саспенс, что будет в ленте... Интересно, а какая сцена вам давалась тяжелее всего?

На колее снимали целый день. Был настоящий поезд, машина на рельсах. Было немного страшно. Но все было безопасно, под присмотром профессионалов. В тот день было очень жарко, жара была неимоверная. А рядом – ни деревца, искали чтобы хоть где-то спрятаться. Мы изрядно загорели, хотя для фильма это было нехорошо.

Сцена на пути / Фото пресс-службы фильма

Все же, каково это – сыграть прототипа легендарного Андрея Кузьменко?

Я еще не знаю. Мне очень приятно, и я немного в шоке от того, что судьба мне подарила такой шанс.

Это один из тех пунктов в жизни, ради чего был рожден на этот свет.

Какая ваша самая любимая фраза Кузьмы и песня?

Мне часто задают этот вопрос. Наверное, фраза "Люди, делайте этот мир добрее". Это квинтэссенция всех его фраз и в целом жизни. На самом деле у Кузьмы много фраз, которые звучат актуально в любой момент. А эта – самая простая и глубокая, на мой взгляд.

Насчет песни, то мои предпочтения менялись. Когда-то были любимыми "Кольорова" и "Птахи". А сейчас с уверенностью могу сказать, что из всех этапов его творчества почти каждая песня вызывает определенные эмоции, ассоциации с его личным периодом. Ведь, я знаю, когда это писалось, при каких обстоятельствах, а также с событиями в моей жизни. Во время съемок я переслушал все песни много раз по кругу.

Кузьма – один из немногих исполнителей, все творчество которого нравится мне без исключения. Каждую песню люблю по-своему.

Почему мы должны увидеть этот фильм в кино? Назовите три причины, почему стоит пойти на "Я, "Победа" и Берлин".

Это – видение создателей фильма, актеров. Сюжет многим известен как герой Кузьма едет в Берлин на "Победе", чтобы поменять ее на "Мерседес". Но удастся ли ему это, и какой там "Мерседес", и что с ним случалось во время путешествия, как он выкручивался из курьезных ситуаций, то уже увидите в фильме.

Это история о поисках себя, поисках ответов на вопрос: зачем ты пришел в этот мир, что ты должен делать? Думаю, эти вопросы задают себе многие: то ли я делаю, что я люблю? А понял ли Кузя это – увидите в кино. И конечно, услышите много замечательной, культовой музыки – каверы в исполнении современных исполнителей.

Иван Блиндар в роли Кузьмы / Фото Тараса Бычка

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