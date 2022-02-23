Як повідомляє 24 канал, роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін" розповість історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьму. Варто зауважити, що для шанувальників Андрія ця стрічка матиме особливе значення.

Не пропустіть Королеви покеру: огляд документального фільму про успішних жінок у покері

За сюжетом, за три дні до запланованого концерту, він вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Хлопцям відомо, що там є колекціонер, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

А далі почнеться найцікавіше, бо уже з перших хвилин подорожі все, звісно, піде не за планом. Глядачам точно буде відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення, бо "життя красиве, коли кольорове".

"Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 1990-х років та занурити в неї глядачів. Зокрема, вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки. І це не дивно, адже сьогодні 1990-ті активно повертаються в моду!

Як Іван Бліндар потрапив в проєкт, як готувався до зйомок та чи важко було звикати до ролі Кузьми, – читайте далі.

Ексклюзивне інтерв’ю з Іваном Бліндаром про фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Привіт, Іване. Маю сказати, що роль Кузьми вам дуже личить. Ви навіть зовні схожі на Андрія. Чи були ви знайомі з Кузьмою особисто?

На жаль, я не був знайомий із Кузьмою особисто. Дуже бажав би цього. Але є, як є. Знайомився з ним за його творами, музикою, зі слів його друзів.

Розкажіть про кастинг. Як ви попали в проєкт?

Мені зателефонувала кастинг-директорка картини Алла Самойленко, запропонувала записати самопроби, потрібно було показати невеличкий кліп.

Я вирішив записати щось цікавеньке. Поїхав до Тернополя, взяв ровер "Україна", взув ґумаки, сів на той ровер і поїхав по… снігу. На ровері співав пісню "Танець пінгвіна". Надіслав те відео на кастинг, але відповіді не отримав. Згодом дізнався, що на роль Кузьми начебто затвердили когось іншого. А влітку мені зателефонували й запропонували пройти проби особисто. Це були парні проби з Барбарою (акторкою Марією Стопник, – Кіно 24) у машині, а також сцена на кордоні з Німеччиною – момент зустрічі з Барбарою.

Після того я повернувся до Івано-Франківська, а через кілька днів мені повідомили, що затвердили.

Чесно кажучи, я дуже хвилювався. Аж занадто. Хоча намагався не показувати того. Серце просто вискакувало з грудей. Не очікував на ствердний результат. Думаю, спробую, а там як буде. Я приїхав, зробив усе, що міг і доля подарувала мені шанс.



Іван Бліндар у ролі Кузьми та Марія Стопник, яка зіграла Барбару / Фото Тараса Бичка

Ви читали спершу книгу чи сценарій до фільму за повістю Кузьми? Чого немає в сценарії, а є в книзі, та навпаки? Які у вас були відчуття, коли ви прочитали сценарій уперше?

Звісно, спершу читав книгу. Ще за декілька років до зйомок. Й аудіокнигу слухав кілька разів. Розбіжності є.

Насправді було кілька варіантів сценарію, під час підготовки вносилися правки, але фінальний варіант мені дуже сподобався. Там були події, які для кіносценарію не дуже підходять, але дуже гарно представлені в картині. З’явилися прикольні персонажі, яких також немає в книзі.

Перед зйомками дізнався, що книга написана Андрієм про всі поїздки, а не про якусь одну конкретну. Він зібрав усі найяскравіші пригоди в одному творі.

Не буду розкривати всі подробиці, цікавіше буде дивитися фільм.



Обкладинка книги "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото roman.net

Як вам грати роль Кузьми? Чи важко було звикати? Що давалося найважче?

Чудово, тому що працювала хороша команда, я відчував підтримку. І я довіряв команді, це був такий творчий симбіоз. Навіть сумніву в тому, що в нас щось там не вийде, не закрадалося.

Найважчим було те, що я хотів у кадрі існувати фізично, як Кузьма, до найдрібніших деталей. Це мені не завжди вдавалося. Андрій дуже емоційний, у плані міміки, мови. А коли входиш в емоційний стан, актори мене зрозуміють, часто фізіологія тіла змінюється, стає схожа до твоєї, так спрацьовує психофізика. І я боявся таких речей. Але, думаю, що все вдалося.

Вас однаково після виходу фільму будуть порівнювати з Кузьмою.

Звісно. Але ми не ставили такої мети. У фільмі зображений не сам музикант, а його образ. Це не байопік. Це роуд-муві.

Відомо, що задля цієї ролі ви схудли на 14 кілограмів. Розкажіть детальніше, як ви готувалися до зйомок?

Я грав 23-річного Кузьму. Тоді він був дуже худим. А в мене була вага 80 кг. Тож довелося терміново худнути. Звернувся до чудового професіонала — тренера-дієтолога Оксани Гулій. Вона розробила для мене спеціальні вправи й навантаження, режим харчування. І вже за два місяці ми домоглися бажаного результату.



Іван Бліндар у ролі Кузьми та Володимир Гева, який зіграв Барда / Фото Тараса Бичка

Ви розмовляли перед зйомками фільму із сім’єю Кузьми. Чи питали ви дружину, яким був Андрій у юному віці? Яким він був хлопцем? І чи допомогло це вам на зйомках?

Я спілкувався з родичами Кузьми, з дружиною – пані Світланою. Це була дуже приємна зустріч для мене. Мені трохи незручно було запитувати про якісь особисті речі. Але вона дуже добре підготувалася, я теж готувався. І в нас вийшов теплий діалог.

Світлана розповідала, яким Андрій був у юності. Це мене надихнуло. Я дуже перейнявся життям Андрія в той період, коли йому було 22 – 23 роки. У своїй свідомості перенісся в той час, відчув романтизм у його житті.

Я не можу афішувати подробиці тієї розмови, обіцяв, що це залишиться між нами. Можу лише сказати, що окрилений йшов додому, і десь години дві просто не хотів нікого бачити й ні з ким розмовляти. Просто йшов вулицею й сам собі усміхався. Вона мені дала такий поштовх, відкинула будь-який страх. Можна сказати, Світлана мене благословила на цю роль.

Наскільки сім’я Кузьми була залучена до створення фільму?

На це питання краще може відповісти режисерка Оля Ряшина. Вона більше спілкувалася з усіма.



Іван Бліндар у ролі Кузьми / Фото Тараса Бичка

Андрій – музикант. Ви в житті граєте на музичних інструментах?

Трішки граю на гітарі, для себе. Я з музикою не був пов’язаний ніколи, сам навчився, коли вступив до інституту, ще трохи на барабанах граю.

Ви у фільмі співатимете?

Акторська професія це передбачає. Й у фільмі є сцени, де граю і співаю. Андрій же був дуже хорошим гітаристом.

Цікаво Про зйомки "Носорога", музику та героїв 90-х: відверте інтерв'ю з Олегом Сенцовим

Події в стрічці відбуваються навколо старого авто марки "Побєда", на якому ви з другом їдете до Берліна. Зважаючи, що це жанр роуд-муві – чи щастило вам із погодою на зйомках? Чи вдалося все заплановане? І які відчуття від їзди на такому раритетному авто?

У нас було дуже багато натурних зйомок, це, власне, й передбачає жанр роуд-муві. Було дуже багато локацій, 50 з гаком. Часто виникали загрози зриву зйомок через погоду, та і стареньке авто могло підкачати, зважаючи на вік, техніка має здатність ламатись.

Але мені здається, що нам хтось зверху допомагав. Боюсь здогадуватись, але розумію хто.

Бо коли всі прогнози погоди віщували дощі, і вже знімальний день був під загрозою, усі були трохи на нервах. Але починали зйомку, раптом розходилися хмари та виходило сонце. І це було не один раз. Ніби вищі сили нам допомагали. Усе, що було заплановано – вдалося втілити.

"Побєда" – це окремий персонаж фільму. Ми навіть ім’я їй дали – Бася. Кермувати нею було незвично. Систему переробили, була змінена коробка передач. "Побєда" виявилася машиною з характером, часом, бувало, капризувала, як справжня акторка. Але загалом впоралася на відмінно.

Ось ми вже бачили трейлер, і в моменті почали переживати, чи впораєтеся ви з машиною на колії. Глядач встиг відчути цей саспенс, що буде в стрічці... Цікаво, а яка сцена вам давалася найважче?

На колії знімали цілий день. Був справжній потяг, машина на рейках. Було трохи лячно моментами. Але все було, безпечно, під наглядом професіоналів. У той день було дуже жарко, спека була неймовірна. А поруч – ні деревця, шукали щоби хоч десь сховатися. Ми добряче загоріли, хоча для фільму це було недобре.



Сцена на колії / Фото пресслужби фільму

Все ж, як це – зіграти прототипа легендарного Андрія Кузьменка?

Я ще не знаю. Мені дуже приємно, і я трохи в шоці від того, що доля мені подарувала такий шанс.

Це один із тих пунктів у житті, заради чого був народжений на цей світ.

Яка ваша найулюбленіша фраза Кузьми й пісня?

Мені часто ставлять це питання. Напевно, фраза "Люди, робіть цей світ добрішим". Це квінтесенція всіх його фраз і загалом життя. Насправді в Кузьми багато фраз, які звучать актуально в будь-який момент. А ця – найпростіша й найглибша, на мій погляд.

Щодо пісні, то мої вподобання змінювалися. Колись були улюбленими "Кольорова" і "Птахи". А зараз із впевненістю можу сказати, що з усіх етапів його творчості майже кожна пісня викликає певні емоції, асоціації з його особистим періодом. Адже, я знаю, коли це писалося, за яких обставин, а також – з подіями в моєму житті. Під час зйомок я переслухав усі пісні багато разів по колу.

Кузьма – один із небагатьох виконавців, уся творчість якого подобається мені без винятку. Кожну пісню люблю по-своєму.

Чому варто піти в кіно на "Я, "Побєда" і Берлін"?

Це – бачення творців фільму, акторів. Сюжет багато кому відомий: як герой Кузьма їде до Берліна на "Побєді", щоби поміняти її на "Мерседес". Але чи вдасться йому це, і який то "Мерседес", і що з ним траплялося під час подорожі, як він викручувався з курйозних ситуацій, то вже побачите у фільмі.

Це історія про пошуки себе, пошуки відповідей на питання: навіщо ти прийшов у цей світ, що ти маєш робити? Думаю, ці питання ставить собі багато хто: чи то я роблю, що я люблю? А чи зрозумів Кузя це – побачите в кіно. І звісно, почуєте багато чудової, культової музики – кавери у виконанні сучасних виконавців.



Іван Бліндар у ролі Кузьми / Фото Тараса Бичка

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Варто відзначити, що у картині пролунають кавери легендарних пісень Скрябіна, які з великою любов’ю та повагою виконали відомі українські виконавці. На сьогодні запрезентували вже 6 треків:

Попереду ще 8 неймовірних синглів, які згодом об’єднаються в окремий музичний альбом.