Українські виконавці записали 16 кавер-версій хітів легендарного гурту "Скрябін" які можна буде почути в пригодницькому комедійному роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін". Історію з однойменної повісті лідера гурту Андрія Кузьменка зафільмувала кінокомпанія Star Media.

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У 2000 році Андрій Кузьменко опублікував пісню "Чорнобиль форева". Вона надзвичайно філософська, як і більшість його пісень. Зокрема, є актуальною й до сьогодні.

Уривок тексту з пісні:

"не ламай, не пиляй, не рубай

гілку, на якій сам сидиш

не чекай, не мовчи – хто мовчить

дочекається таки біди

не сміти і не плюй до ріки –

за водою ше прийдеш не раз

ти живеш і підеш – залиши

за собою хоч якесь життя"

Дати друге життя треку для майбутнього роуд-муві вирішив бенд "Антитіла". Учасники гурту не пішли простим шляхом, обравши, може й не найвідоміший трек для запису каверу, проте доклали максимум зусиль, аби сингл відгукнувся в серцях як сучасної молоді, так і тих, хто виріс на піснях "Скрябіна".

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За словами Тараса Тополі, лідера гурту "Антитіла", "Чорнобиль форева" – це пісня, мабуть, його 5 – 6 класів. Саме в цей час він познайомився з творчістю Андрія Кузьменка і гурту "Скрябін".

Після цієї пісні я заслухав до дірок альбом "Модна країна", а далі "Птахи", "Мова риб", "Хробак", "Стриптиз". А у 12 років мені подарували мій перший синтезатор і одна з перших пісень, яку я підібрав на ньому була "Чорнобиль Форева",

– згадав він.

"Знаково, що через 24 роки після цих подій нам запропонували переспівати саме її. Тим більше, що у нашому арсеналі є досвід пісні "Люди як кораблі", яку ми виконуємо на кожному концерті в пам’ять про Кузьму", – поділився Тополя.

"Чорнобиль форева" від гурту "Антитіла": слухайте трек

Нагадуємо, що раніше MONATIK, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash та гурт DZIDZIO вже презентували власні версії пісень гурту "Скрябін", які органічно доповнили веселу та авантюрну атмосферу фільму "Я, "Побєда" і Берлін".

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Цікаві факти про фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін"

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 90-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться трейлер