Украинские исполнители записали 16 кавер-версий хитов легендарной группы "Скрябин", которые можно будет услышать в приключенческом комедийном роуд-муви "Я, Победа" и Берлин". Историю из одноименной повести лидера группы Андрея Кузьменко сняла кинокомпания Star Media.

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В 2000 году Андрей Кузьменко опубликовал песню "Чорнобиль форева". Она очень философская, как и большинство его песен. В частности, актуальна и по сей день.

Отрывок текста из песни:

"не ламай, не пиляй, не рубай

гілку, на якій сам сидиш

не чекай, не мовчи – хто мовчить

дочекається таки біди

не сміти і не плюй до ріки –

за водою ше прийдеш не раз

ти живеш і підеш – залиши

за собою хоч якесь життя"

Дать вторую жизнь треку для будущего роуд-муви решил бэнд "Антитела". Участники группы не пошли простым путем, выбрав, может, и не самый известный трек для записи кавера, однако приложили максимум усилий, чтобы сингл откликнулся в сердцах как современной молодежи, так и тех, кто вырос на песнях "Скрябина".

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По словам Тараса Тополи, лидера группы "Антитіла", "Чорнобиль форева" – это песня, видимо, его 5 – 6 классов. Именно в это время он познакомился с творчеством Андрея Кузьменко и группы "Скрябин".

После этой песни я заслушал до дыр альбом "Модна країна", а дальше "Птахи", "Мова риб", "Хробак", "Стриптиз". А в 12 лет мне подарили мой первый синтезатор, и одной из первых песен, которую я подобрал на нем, была "Чорнобиль Форева",

– вспомнил он.

"Знаково, что через 24 года после этих событий нам предложили перепеть именно ее. Тем более, что в нашем арсенале есть опыт песни "Люди як кораблі", которую мы исполняем на каждом концерте в память о Кузьме", – поделился Тополя.

"Чорнобиль форева" от группы "Антитела": слушайте трек

Напомним, что ранее MONATIK, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash и группа DZIDZIO уже презентовали собственные версии песен группы "Скрябин", органично дополнившие веселую и авантюрную атмосферу фильма "Я, "Победа" и Берлин".

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Интересные факты о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

В фильме речь идет об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти свое настоящее предназначение.

Одна из основных идей фильма – воспроизведение атмосферы 90-х годов и погружение в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, клетчатые рубашки, длинные плащи, очки и красные колготки.

"‎‎Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите трейлер