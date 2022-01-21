У DZIDZIO была тесная связь с Андреем Кузьменко, ведь именно при поддержке тогда уже прославленного "Скрябина" Михаил Хома и Олег Турко создали собственный бэнд в городе Новояворовск – там, где более 20 лет назад и был записан хит "То моє море". Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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Люблю песни из репертуара Кузьмы, потому что в них есть глубина и смысл. "То моє море" одна из моих любимых,

– прокомментировал DZIDZIO.

Хит "То моє море" до сих пор вдохновляет людей, в нем говорится о желании быть собой, мечтать и воплощать свои фантазии в жизнь, о свободе и умении обрести свою семью.

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"Если бы все фанаты группы "Скрябин" создавали воображаемый хит-парад синглов группы "Скрябин", то песня "То моє море" однозначно оказалась бы в лидерах. Тем не менее, все треки бэнда настолько плотно вошли в культурный ДНК-код украинцев, что выбирать наиболее значимые песни среди всего разнообразия творчества группы было бы по крайней мере бессмысленно, но нельзя отрицать тот факт, что "То моє море" – одна из самых правдивых историй "Скрябина", возложенная на музыку, – отмечает пресс-служба фильма.

Кавер-версия песни "То моє море" от DZIDZIO: слушайте онлайн

Напомним, что ранее MONATIK, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и Alina Pash уже презентовали собственные версии песен группы "Скрябин", которые органично дополнили веселую и авантюрную атмосферу фильма "Я, "Победа" и Берлин".

Интересные факты о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

В ленте речь идет об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: происшествие поможет героям найти настоящее предназначение.

Одна из основных идей фильма – воспроизвести атмосферу 90-х годов и погрузить в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, клетчатые рубашки, длинные плащи, очки и красные колготки.

"‎‎Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите трейлер