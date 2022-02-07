Напевне, немає людей, які не чули б пісню "Говорили і курили". Сучасне звучання їй надав гурт ADAM. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Коли ми робили цей кавер, я кілька разів плакав від щастя. "Говорили і курили" – це прям дуже про нас! Знаю точно, що Кузьма почує і лайкне!,

– Міша Клименко, лідер гурту ADAM.

Шанувальники творчості "Скрябін" обожнюють пісні гурту за їхній легкий гумор та вміння так щиро співати про прості речі.

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Всього у стрічці звучатиме 16 кавер-версій від відомих музикантів та початківців у шоубізі. Зокрема, раніше MONATIK, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, гурт DZIDZIO та "Антитіла" вже презентували власні версії пісень гурту "Скрябін", які органічно доповнили веселу та авантюрну атмосферу фільму "Я, "Побєда" і Берлін".

"Говорили і курили" у виконанні

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Що варто знати про фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін"

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс".

Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Цікавий факт. Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 90-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться трейлер