Наверное, нет людей, которые не слышали бы песню "Говорили и курили". Современное звучание ей придала группа ADAM. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.
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Когда мы делали этот кавер, я несколько раз плакал от счастья. "Говорили и курили" – это прям очень про нас! Знаю точно, что Кузьма услышит и лайкнет!,
– Миша Клименко, лидер группы ADAM.
Поклонники творчества "Скрябин" обожают песни группы за их легкий юмор и умение так искренне петь о простых вещах.
Всего в ленте будет звучать 16 кавер-версий от известных музыкантов и начинающих в шоубизе. В частности, ранее MONATIK, БЕZ ООБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, группа DZIDZIO и "Антитела" уже представили свои версии песен группы "Скрябин", которые органично дополнили веселую и авантюрную атмосферу фильма "Я, "Победа" и Берлин".
"Говорили и курили" в исполнении
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Что стоит знать о фильме "Я, "Победа" и Берлин"
В ленте говорится об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс".
Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Но точно известно одно: приключение поможет героям обрести истинное назначение.
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