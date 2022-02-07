Наверное, нет людей, которые не слышали бы песню "Говорили и курили". Современное звучание ей придала группа ADAM. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Когда мы делали этот кавер, я несколько раз плакал от счастья. "Говорили и курили" – это прям очень про нас! Знаю точно, что Кузьма услышит и лайкнет!,

– Миша Клименко, лидер группы ADAM.

Поклонники творчества "Скрябин" обожают песни группы за их легкий юмор и умение так искренне петь о простых вещах.

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Всего в ленте будет звучать 16 кавер-версий от известных музыкантов и начинающих в шоубизе. В частности, ранее MONATIK, БЕZ ООБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, группа DZIDZIO и "Антитела" уже представили свои версии песен группы "Скрябин", которые органично дополнили веселую и авантюрную атмосферу фильма "Я, "Победа" и Берлин".

"Говорили и курили" в исполнении

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Что стоит знать о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

В ленте говорится об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс".

Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Но точно известно одно: приключение поможет героям обрести истинное назначение.

Интересный факт. Одной из основных идей фильма является воссоздать атмосферу 90-х годов и погрузить в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, очки и красные колготки.

"Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите трейлер