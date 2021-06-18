Ченнинг Татум и Сандра Буллок сейчас находятся на съемках романтической комедии "Затерянный город Д". На интригующем фото актеры позируют на фоне тропических джунглей по пояс в реке.

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На фотографии героиня Сандры одета в блестящий наряд фиолетового цвета с глубоким вырезом, а Ченнинг в облегающей белой футболке.

Подписчики звезды отреагировали на пост очень позитивно: "Вау! Мне даже не нужно больше ничего знать... Ченнинг и Сандра!? Я в деле!", "Ладно, мне уже это нравится, мои два любимых актера", "Работать с Сандрой! Какое счастье!".

Сюжет будущего фильма "Затерянный город Д"

Эксцентричная писательница (Буллок) отправится в промотур своего бестселлера вместе с моделью с обложки своей книги (Татум). Потом окажется, что их хотят похитить, поэтому героям придется скрываться в джунглях.

Известно также, что в фильме примут участие такие актеры:

Дэниэл Рэдклифф,

Патти Харрисон,

Да’Вин Джой Рэндольф,

Брэд Питт,

Оскар Нуньес.

Премьера фильма запланирована на 2022 год.