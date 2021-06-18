Ченнінг Тейтум та Сандра Буллок зараз перебувають на зйомках романтичної комедії "Загублене місто Д". На інтригуючому фото актори позують на тлі тропічних джунглів до пояса у річці.

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На фотографії героїня Сандри одягнена в блискучий наряд фіолетового кольору з глибоким вирізом, а Ченнінг в облягаючій білій футболці.

Підписники зірки відреагували на пост дуже позитивно: "Вау! Мені навіть не потрібно більше нічого знати... Ченнінг та Сандра!? Я в ділі!", "Гаразд, мені вже це подобається, мої два улюблених актора", "Працювати з Сандрою! Яке щастя!".

Сюжет майбутнього фільму "Загублене місто Д"

Ексцентрична письменниця (Буллок) відправиться в промотур свого бестселера разом із моделлю з обкладинки своєї книги (Татум). Потім виявиться, що їх хочуть викрасти, тож героям доведеться переховуватись у джунглях.

Відомо також, що у фільмі візьмуть участь такі актори:

Деніель Редкліфф,

Патті Гаррісон,

Да’Він Джой Рендольф,

Бред Пітт,

Оскар Нунез.

Прем'єра фільму запланована на 2022 рік.