В шоу американську співачку та акторку запросив зірка франшизи Він ДІзель.

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Мені подобається те, що я представляю таку могутню, сильну жінку. Вона просто така сучка. У неї є маленький трюк для вас,

– прокоментувала співачка свого персонажа.

Про Домініка співачка відгукувалася лише позитивно: "Перебуваючи поруч з Віном я зрозуміла, він такий милий і зводить з розуму. Він змусив мене відчувати себе так комфортно, я просто в захваті від цього. Він крутий!".

Офіційний YouTube-канал франшизи також показав відео зі зйомок, яке демонструє залаштунки з Карди Бі.

Карді Бі розповідає про свого персонажа у "Форсажі 9": дивіться відео

До теми Грандіозне задоволення та божевільний адреналін: перші відгуки про Форсаж 9 Нагадаємо, на українську прем’єру "Форсажу", яка відбулася 11 червня, завітали такі українські знаменитості, як Соломія Вітвіцька, Анатолій Анатоліч, Ахтем Сеітаблаєв та інші.