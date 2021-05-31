Ідея створення фільму

Джастін Лін не працював над останніми двома стрічками саги, хоча і підтримував хороші стосунки із зіркою саги Віном Дізелем та усією родиною команди "Форсаж". Проте ідея попрацювати над фільмом знову неабияк захопила його. Про це повідомила пресслужба B&H film distribution.

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Якщо чесно, я навіть не думав, що мені коли-небудь випаде такий шанс,

– розповідає Джастін Лін.

Джастін Лін вважав, що протягом тих чотирьох частин, над якими він працював, йому вдалося досягнути всього, що прагнув.

Проте "одного ранку я прокинувся і зрозумів, що ця історія неймовірно багатогранна і там справді є, що досліджувати. У "Форсаж 9" я намагався об’єднати історії з минулих восьми частин, щоб нарешті дати відповіді на безліч запитань наших фанів".

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Сюжет "Форсажу 9"

Нова частина фільму – це заглиблення в попередні історії, дослідження всього про улюблених персонажів. В центрі сюжету – тема батьківства, братерства та зради.

Я хотів, щоб новий розділ історії став сполучною ланкою усіх попередніх картин. Я відчував, що нам потрібно зняти фільм, в якому герої нарешті змиряться з минулим та з надією поглянуть на майбутнє,

– говорить Лін.

"Звісно, головним двигуном історії мала стати історія Домініка Торетто, котрий після повернення свого давно втраченого брата Джейкоба, змушений пригадати найболючіші моменти минулого. У "Форсаж 9" ми дізнаємося, як Дому вдалося стати тим, ким він є зараз і чому він так дорожить власною родиною. "Форсаж 9" проливає все світло на особистість Дома, його сильні та слабкі сторони", – розповідає Дізель.



Джон Сіна та Він Дізель у фільмі "Форсаж 9" / Фото Kinorium

На початку фільму Дом – на роздоріжжі: батьківство змістило фокус його уваги на нові проблеми, адже тепер йому потрібно відійти від справ і зосередитися на більш спокійному та розміреному житті. Разом з Летті вони виховують маленького Браяна і це неабиякий виклик для них.

Коли у вас з’являються діти, ставки зростають. Тепер все, що Домінік робить, він має розглядати крізь призму батьківства,

– коментує Він Дізель.

"За його плечима залишилося безліч незавершених справ, але тепер він має сина, якого потрібно оберігати. Він наче лев, який понад усе прагне захистити своє дитинча. І, якщо доведеться пожертвувати чимось заради дитини, він піде на це", – доповнює актор.

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Після подій восьмої частини фільму стає зрозуміло, що у Дома є чимало могутніх ворогів, які прагнуть помсти. Він відчайдушно намагається вберегти родину та вийти з гри. Думка про те, що він може загинути під час виконання нової місії й вже ніколи не побачити як зростає Браян, не дає йому спокою.

У цій частині Дому доведеться зрозуміти істину, що байдуже наскільки ти швидкий – від минулого не втечеш. "У цій сюжетній лінії є безліч аспектів, які здивують глядачів та розкриють героїв з абсолютно нового боку", – розповідає Дізель. – Для того, щоб Дом зміг стати справжнім батьком, йому доведеться довести до кінця всі справи минулого".

Мені здається, це саме те, за що фани так сильно люблять сагу. Саме завдяки героям, до яких так сильно прикипіла аудиторія, нам вдається рухати сюжет вперед,

– зазначає Джастін Лін.