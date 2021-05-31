Идея создания фильма

Джастин Лин не работал над последними двумя лентами саги, хотя и поддерживал хорошие отношения со звездой саги Вином Дизелем и всей семьей команды "Форсаж". Однако идея поработать над фильмом снова очень захватила его. Об этом сообщила пресс-служба B&H film distribution.

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Если честно, я даже не думал, что мне когда-нибудь представится такой шанс,

– рассказывает Джастин Лин.

Джастин Лин считал, что в течение тех четырех частей, над которыми он работал, ему удалось достичь всего, чего хотел.

Однако "однажды утром я проснулся и понял, что эта история невероятно многогранная и там действительно есть, что исследовать. В "Форсаж 9" я пытался объединить истории из прошлых восьми частей, чтобы наконец дать ответы на множество вопросов наших фанов".

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Сюжет "Форсажа 9"

Новая часть фильма – это углубление в предыдущие истории, исследование всего о любимых персонажах. В центре сюжета – тема отцовства, братства и предательства.

Я хотел, чтобы новый раздел истории стал связующим звеном всех предыдущих картин. Я чувствовал, что нам нужно снять фильм, в котором герои наконец смирятся с прошлым и с надеждой посмотрят в будущее,

– говорит Лин.

"Конечно, главным двигателем истории должна была стать история Доминика Торетто, который по возвращении своего давно потерянного брата Джейкоба вынужден вспомнить самые болезненные моменты прошлого. В "Форсаж 9" мы узнаем, как Дома удалось стать тем, кем он есть сейчас и почему он так дорожит собственной семьей. "Форсаж 9" проливает весь свет на личность Дома, его сильные и слабые стороны", – рассказывает Дизель.



Джон Сина и Вин Дизель в фильме "Форсаж 9" / Фото Kinorium

В начале фильма Дом – на распутье: отцовство сместило фокус его внимания на новые проблемы, ведь теперь ему нужно отойти от дел и сосредоточиться на более спокойной и размеренной жизни. Вместе с Летти они воспитывают маленького Брайана и это большой вызов для них.

Когда у вас появляются дети, ставки растут. Теперь все, что Доминик делает, он должен рассматривать сквозь призму отцовства,

– комментирует Вин Дизель.

"За его плечами осталось множество незаконченных дел, но теперь он имеет сына, которого нужно оберегать. Он как лев, который больше всего стремится защитить своего детеныша. И, если придется пожертвовать чем-то ради ребенка, он пойдет на это", – дополняет актер.

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После событий восьмой части фильма становится понятно, что в Дома немало могущественных врагов, которые хотят мести. Он отчаянно пытается уберечь семью и выйти из игры. Мнение о том, что он может погибнуть во время выполнения новой миссии и уже никогда не увидеть как растет Брайан, не дает ему покоя.

В этой части Дома придется понять истину, что не важно насколько ты быстр – от прошлого не убежишь. "В этой сюжетной линии есть множество аспектов, которые удивят зрителей и раскроют героев с совершенно новой стороны", – рассказывает Дизель. – Для того, чтобы Дом смог стать настоящим отцом, ему придется довести до конца все дела прошлого".

Мне кажется, это именно то, за что фаны так сильно любят сагу. Именно благодаря героям, к которым так сильно приросла аудитория, нам удается двигать сюжет вперед,

– отмечает Джастин Лин.