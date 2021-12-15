Пятиминутный ролик дает хорошее представление о масштабах разрушений, которые, по сюжету ленты, в очередной раз ждут нашу Землю. Луна сходит с орбиты, и только руководитель NASA Джо Фулер считает, что есть способ спасения планеты.

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В видео показали, как группа астронавтов находится в космосе и выполняет какие-то технические работы вне корабля. Дальше происходит авария: неизвестная субстанция разрушает шаттл с рукой-манипулятором и погибают два астронавта – один из них разорвал страховой трос, поэтому не смог вернуться на борт. Еще одной погибшей стала женщина-астронавт, которая находилась возле управления. В конце ролика показывают, как с поверхности Луны начинает бить огромный гейзер.

"Падение Луны" 2022: смотрите первых 5 минут фильма

Ранее в зрелищном трейлере показали, как Луна сходит с Орбиты и начинает двигаться в сторону Земли. Столкновение со спутником уничтожит планету, поэтому люди всячески попытаются это предотвратить. Человечество оказывается в руках Джо Фулер – бывшего астронавта NASA. Ее в фильме сыграла лауреат Оскара Холли Берри. Она вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером отправится в космос и поймет, что почти ничего не знает о Луне.

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Что еще известно о фильме "Падение Луны"

По жанру это научно-фантастический фильм-катастрофа и боевик;

Производственный процесс начался еще в 2019 году, когда было объявлено о том, что Роланд Эммерих стал режиссером фильма;

Бюджет фильма составляет 150 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих независимых фильмов в истории;

В мае 2020 года к актерскому составу присоединились Джош Гад и Холли Берри, а в июне – Патрик Уилсон и Чарли Пламмер. В октябре стало известно, что в картине сыграют: Стэнли Туччи, Джон Брэдли, Дональд Сазерленд и Эмме Икваукор;

Съемки должны были начаться весной 2020 года, однако из-за пандемии изменили дату и этап съемки состоялся в октябре 2020 года.

"Падение Луны" 2022: смотрите трейлер