Как сообщает 24 канал, сегодня, 21 февраля 2022 года, Алану Рикману исполнилось бы 76 лет, ведь в 2016 году актера забрал разрушительный год поджелудочной. Но, как известно, талант никогда не умирает, поэтому редакция кино 24 решила вспомнить самые яркие роли британской звезды.

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Три самые яркие роли Алана Рикмана

"Крепкий орешек"

Оригинальное название: Die Hard

Год: 1988

Первая роль Алана Рикмана в большом кино произошла именно рядом с Брюсом Уиллисом, который сыграл главную роль полицейского Джона МакКлейна. Нью-йоркский коп прилетел в Лос-Анджелес по случаю отпуска и примирения с женой Холли. События идут не по плану, ведь члены правления корпорации, на которую работает Холли и непосредственно она сама, оказываются в заложниках у немецкого террориста Ханса Грубера. Персонаж Алана Рикмана бесцеремонно ворвался в здание одного из самых больших небоскребов "Накатоми Плаза" посреди рождественского веселья. Спасти всех придется именно Джону, простому, но изобретательному полицейскому.

"Крепкий орешек" 1998: смотрите трейлер фильма

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

"Разум и чувства"

Оригинальное название: Sense and Sensibility

Год: 1995

Романтическая экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин. Перед смертью Мистер Дэшвуд (Том Уилкинсон) завещает своему сыну от первого брака, Джону, чтобы тот позаботился после его смерти о сводных сестрах Маргарет, Элинор и Марианне, а также и о мачехе. Но на пути совестного выполнения обещания становится жена Джона – Фанни, у которой совершенно другие планы на дом тестя. Так что сестрам придется искать себе крышу над головой самостоятельно. Алан Рикман в ленте исполнил роль харизматичного полковника Брэндона.

Фильм получил положительные отзывы на Rotten Tomatoes – 98% на основе 55 отзывов от критиков и 90% от зрителей, поэтому ленте зачислен "спелый помидор" от кинокритиков и золотой "попкорн" от зрителей.

"Разум и чувства" 1995: смотрите трейлер фильма

Франшиза о Гарри Поттере

Наибольшую популярность Рикману принесла культовая роль профессора зельеварения Северуса Снейпа во франшизе о мальчике-волшебнике Гарри Поттере – сыне двух великих волшебников, погибших от рук злого колдуна Воландеморта. На протяжении всех частей экранизации Рикману пришлось играть роль одного из самых неприятных, но ярких персонажей, ведь он всегда очень придирчиво относился к главному герою и его друзьям. Иногда появляется мысль, что сам Северус работает на Того-Кого-Нельзя-Называть и ставит ловушки на каждом шагу. Пока в последних частях, когда история подходила к концу, Снейп не оказался одним из самых чувственных персонажей, что сделало роль Алана Рикмана глубокой и незабываемой среди всех других героев франшизы.

Кстати, за роль Северуса Снейпа Рикман был награжден MTV в категории "Самый любимый персонаж" в 2011 году.

"Гарри Поттер и философский камень" 2001: смотрите трейлер фильма