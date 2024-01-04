Тяжелобольная Шеннен Догерти определила прогнозируемый срок жизни в борьбе с раком 4 стадии

Актриса Голливуда Шеннен Догерти поделилась своими мыслями о том, что преодоление рака поможет ей наслаждаться жизнью еще больше. Звезда также высказала свои планы на будущее и то, сколько времени она хотела бы прожить.

Актриса надеется, что будущие достижения в лечении рака позволят ей прожить дольше. Узнайте в материале, что говорит Шеннен Догерти о лечении рака 4 стадии и какие прогнозы на жизнь дает себе.

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Шеннен Догерти болеет онкологией

Актриса признается, что благодаря прогрессу в лечении рака она сможет прожить еще три-пять лет. К тому же, она уверена, что через пять лет появится больше возможностей в лечении, и не исключено, что ученые найдут новые препараты от рака. Таким образом, звезда надеется на дальнейшие достижения врачей по борьбе с этой болезнью.

Я всегда говорю о том, что нам просто нужно выжать еще три-пять лет, и тогда будет Т-клеточная терапия. Будет гораздо больше вариантов, которые дадут еще пять лет. Тогда за эти пять лет появится целая другая группа вариантов, и в конце концов создадут лекарства,

– поделилась своими предположениями голливудская актриса.

Об этом она пообщалась с онкологом. Лоуренс Пиро использовал аналогию со скачками, чтобы описать, как больные раком могут использовать одно лечение, чтобы дождаться другого, что появляется.

"Я всегда говорю, что важно думать о каждой терапии как о коне. А во время конной гонки вы хотите ездить на каждом коне, пока он ездит, а затем вы едете на следующем как можно больше… вы надеетесь, что вы заработаете еще несколько кругов, а потом есть еще одна новая пара лошадей, чтобы сделать гонку гораздо длиннее", – сказал врач о борьбе с раком.

Тяжелобольная Шеннен Догерти поддержала аналогию врача и сказала, что именно так она борется за свою жизнь.

Я еду верхом на этих лошадях, чтобы добраться до нового комплекта лошадей, и я стараюсь сделать так, чтобы тот, на котором я сейчас, прослужил как можно дольше,

– поделилась актриса.

Более того, звезда Голливуда настолько оптимистично смотрит на свою жизнь, что даже, несмотря на 4 стадию рака, задумалась о том, чтобы стать мамой на фоне лечения онкологии.

Шеннен Догерти хочет стать мамой на фоне лечения рака: смотрите видео онлайн

Шеннен Догерти заболела в 2015 году

У звезды "Беверли-Хиллз, 90210" впервые обнаружили рак груди в 2015 году.

Несмотря на то, что после двух лет борьбы она входила в ремиссию, в 2019 году болезнь вернулась в виде рака 4-й стадии. В июне того же года актриса объявила, что рак дал метастазы, распространившись на кости и мозг.