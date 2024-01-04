Акторка сподівається, що майбутні досягнення в лікуванні раку дозволять їй прожити довше. Дізнайтесь в матеріалі, що каже Шеннен Догерті про лікування раку 4 стадії та які прогнози на життя дає собі.

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Шеннен Догерті хворіє на онкологію

Акторка зізнається, що завдяки прогресу в лікуванні раку вона зможе прожити ще три-п'ять років. До того ж вона впевнена, що через п'ять років з'явиться більше можливостей у лікуванні, і не виключено, що вчені знайдуть нові препарати від раку. Таким чином, зірка сподівається на подальші досягнення лікарів у боротьбі з цією хворобою.

Я завжди говорю про те, що нам просто потрібно вичавити ще три-п'ять років, і тоді буде Т-клітинна терапія. Буде набагато більше варіантів, які дадуть ще п'ять років. Тоді за ці п'ять років з'явиться ціла інша група варіантів, і врешті-решт створять ліки,

– поділилась своїми припущеннями голлівудська акторка.

Про це вона поспілкувалась з онкологом. Лоуренс Піро використав аналогію зі стрибками, щоб описати, як хворі на рак можуть використовувати одне лікування, щоб дочекатися іншого, що з'являється.

"Я завжди кажу, що важливо думати про кожну терапію як про коня. А під час кінних перегонів ви хочете їздити на кожному коні, поки він їздить, а потім ви їдете на наступному якомога більше… ви сподіваєтеся, що ви заробите ще кілька кіл, а потім є ще одна нова пара коней, щоб зробити перегони набагато довшими", – сказав лікар про боротьбу із раком.

Важкохвора Шеннен Догерті підтримала аналогію лікаря і сказала, що саме так вона бореться за своє життя.

Я їду верхи на цих конях, щоб дістатися до нового комплекту коней, і я намагаюся зробити так, щоб той, на якому я зараз, прослужив якомога довше,

– поділилась акторка.

Ба більше, зірка Голлівуду настільки оптимістично дивиться на своє життя, що навіть попри 4 стадію раку замислилась про те, аби стати мамою на фоні лікування онкології.

Шеннен Догерті хоче стати мамою на фоні лікування раку: дивіться відео онлайн

Шеннен Догерті захворіла у 2015

У зірки "Беверлі-Хіллз, 90210" вперше виявили рак грудей у 2015 році.

Попри те, що після двох років боротьби вона входила в ремісію, у 2019 році хвороба повернулася у вигляді раку 4 стадії. В червні того ж року актриса оголосила, що рак дав метастази, поширившись на кістки та мозок.