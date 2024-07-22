Не успела погасить: покойная Шеннен Догерти оставила после смерти миллионные долги

Звезда популярного сериала "Все женщины ведьмы" Шеннен Догерти взяла многомиллионный кредит за год до своей смерти. Актриса не успела закрыть его до конца.

Знаменитая Шеннен Догерти умерла 13 июля. Это произошло после 9 лет борьбы с раком.

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Догерти не успела выплатить миллионные кредиты перед смертью

Как стало известно, за год до своей смерти Шеннен Догерти взяла ипотечный кредит на сумму 3 миллиона долларов для приобретения недвижимости в Малибу. Она мечтала об этом доме, надеясь наслаждаться жизнью у океана. Однако, из-за своего тяжелого состояния здоровья и длительной борьбы с онкологией, актриса не успела полностью погасить этот кредит.

К тому же кроме выплат за ипотеку, она накопила более четверти миллиона долларов судебных расходов, связанных с различными юридическими делами и лечением. Теперь все эти долговые обязательства перейдут к ее близким, которые должны будут их погасить.

Шеннен ранее объясняла, что из-за своей болезни она почти не могла работать. Поэтому в последние месяцы своей жизни актриса предстала перед финансовыми трудностями.