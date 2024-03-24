Восхищаюсь вашей силой, –Шеннен Догерти, которая борется с 4 стадией рака, обратилась к Миддлтон
Источник:Шеннен Догерти
Потрясающее известие о болезни Кейт слышал почти каждый человек. Сердца всех полны боли и сочувствия к Ее Высочеству, в частности публичных людей, которые тоже болеют раком. Так, онкобольная американская актриса Шеннен Догерти тоже поддержала принцессу Уэльскую.
Уже много лет актриса борется с четвертой стадией рака груди. В январе прошлого года ей удалили мозговую опухоль, поэтому для Догерти очень важно поддержать Кейт Миддлтон, которая только ступила на этот непростой путь.
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Как отреагировала Шеннен на заявление Кейт
Актриса опубликовала пост, где выразила искреннюю поддержку Миддлтон. Она надеется, что поклонники Кэтрин перестанут ее беспокоить и подарят принцессе покой, ведь недавно строилось много слухов вокруг "исчезновения" Ее Высочества.
Быть публичным лицом – не означает, что общественность владеет этим человеком. Мы все имеем право пройти через болезнь или жизнь в личном порядке. Давление, теории заговора и просто болезненное любопытство заставили этого человека все объяснить, прежде чем она смирилась с этим и смогла рассказать своим детям,
– поделилась Догерти.
Догерти поддержала Миддлтон / Скриншот из инстаграма актрисы
По словам актрисы, после этой ситуации пользователи должны начать уважать личное пространство публичных людей.
Принцесса Кейт, я восхищаюсь вашей силой, несмотря на бесконечное давление, которому вы подверглись,
– добавила Шеннен.
Кто еще публично поддержал Кейт Миддлтон
- Король Чарльз III одним из первых отреагировал на заявление о раке принцессы Уэльской. Он очень гордится ее смелостью и поддерживает с ней "самый тесный контакт".
- Принц Гарри и Меган Маркл сделали официальное заявление, где пожелали сил Ее Высочеству и королевской семье.
- В то же время младший брат принцессы, Джеймс Миддлтон, опубликовал изображение маленького себя с Кейт во время похода в горы. Он пообещал "подняться вместе с ней на любую вершину".
- Елена Зеленская, первая леди Украины, поблагодарила Кейт за помощь и поддержку нашего государства и пожелала ей крепкого здоровья.