Восхищаюсь вашей силой, –Шеннен Догерти, которая борется с 4 стадией рака, обратилась к Миддлтон

Потрясающее известие о болезни Кейт слышал почти каждый человек. Сердца всех полны боли и сочувствия к Ее Высочеству, в частности публичных людей, которые тоже болеют раком. Так, онкобольная американская актриса Шеннен Догерти тоже поддержала принцессу Уэльскую.

Уже много лет актриса борется с четвертой стадией рака груди. В январе прошлого года ей удалили мозговую опухоль, поэтому для Догерти очень важно поддержать Кейт Миддлтон, которая только ступила на этот непростой путь.

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Как отреагировала Шеннен на заявление Кейт

Актриса опубликовала пост, где выразила искреннюю поддержку Миддлтон. Она надеется, что поклонники Кэтрин перестанут ее беспокоить и подарят принцессе покой, ведь недавно строилось много слухов вокруг "исчезновения" Ее Высочества.

Быть публичным лицом – не означает, что общественность владеет этим человеком. Мы все имеем право пройти через болезнь или жизнь в личном порядке. Давление, теории заговора и просто болезненное любопытство заставили этого человека все объяснить, прежде чем она смирилась с этим и смогла рассказать своим детям,

– поделилась Догерти.



Догерти поддержала Миддлтон / Скриншот из инстаграма актрисы

По словам актрисы, после этой ситуации пользователи должны начать уважать личное пространство публичных людей.

Принцесса Кейт, я восхищаюсь вашей силой, несмотря на бесконечное давление, которому вы подверглись,

– добавила Шеннен.

Кто еще публично поддержал Кейт Миддлтон