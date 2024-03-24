Впервые сериал появился на экранах в 2007 году, но он популярен до сих пор, ведь отвечает на вопрос: действительно ли интеллект привлекает. Кино 24 расскажет, как изменились актеры ситкома и как они выглядят через 17 лет.

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Джим Парсонс

Актер получил четыре премии Эмми за роль Шелдона Купера. Он остался во вселенной этого сериала, ведь озвучил своего героя в приквеле "Юный Шелдон". В 2017 году он женился на продюсере Тоде Спиваке.



Джим Парсонс тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Джонни Галецки

Лучшим другом Купера стал Леонард Хофстедтер. Интересно, что роман физика-экспериментатора с Пенни перерос в реальную жизнь, но завершился довольно быстро. Но звезды сумели остаться друзьями. В 2019 году Джонни Галецки стал отцом, сейчас он оставил актерскую деятельность.



Джонни Галецки тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Кейли Куоко

Кейли Куоко сыграла в сериале актрису Пенни, которая мечтает об успехе. Звезда продолжила свою карьеру и снялась в сериале "Бортпроводница", за что была номинирована на Эмми. В прошлом году она стала мамой впервые.



Кейли Куоко тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Саймон Хелберг

Роль Говарда Воловитца оказалась для актера изнурительной, он на время отошел от кино. И вернулся к карьере в фильме "Аннет". Саймон женат, воспитывает двоих детей.



Саймон Гелберг тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Кунал Наяр

Кунал Наяр сыграл роль Раджеша Кутраппали. Он остается узнаваемым актером. В частности, актер воссоединился с актрисой Мелиссой Раух в новом сериале Netflix. Кунал счастлив в браке уже 13 лет.



Кунал Наяр тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Мелисса Ройс

Актриса не остановилась на удивительной роли Бернадетт Ростенковски с писклявым голосом. Она продолжила карьеру в кино, а еще стала писать книги. Звезда воспитывает двоих детей в браке.



Мелисса Ройч тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Маим Бялик

Эми Фара Фаулер появилась в сериале только в 3 сезоне, но все равно очаровала зрителей и подарила Маим Бялик две награды Critics' Choice Awards. Звезда не только занимается актерским мастерством, но и писательством, созданием подкастов.



Маим Бялик тогда и сейчас / Коллаж Кино 24