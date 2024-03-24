Вперше серіал з'явився на екранах у 2007 році, але він популярний досі, адже відповідає на запитання: чи справді інтелект приваблює. Кіно 24 розповість, як змінилися актори ситкому та як вони виглядають через 17 років.

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Джим Парсонс

Актор отримав чотири премії Еммі за роль Шелдона Купера. Він залишився у всесвіті цього серіалу, адже озвучив свого героя у приквелі "Юний Шелдон". У 2017 році він одружився з продюсером Тодом Співаком.



Джим Парсонс тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Джонні Галецкі

Найкращим другом Купера став Леонард Гофстедтер. Цікаво, що роман фізика-експериментатора з Пенні переріс у реальне життя, але завершився доволі швидко. Та зірки зуміли залишитися друзями. У 2019 році Джонні Галецкі став батьком, наразі він залишив акторську діяльність.



Джонні Галецкі тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Кейлі Куоко

Кейлі Куоко зіграла в серіалі акторку Пенні, яка мріє про успіх. Зірка продовжила свою кар'єру та знялась у серіалі "Бортпровідниця", за що була номінована на Еммі. Минулого року вона стала мамою вперше.



Кейлі Куоко тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Саймон Гелберг

Роль Говарда Воловітца виявилась для актора виснажливою, він на певний час відійшов від кіно. Та повернувся до кар'єри у фільмі "Аннет". Саймон одружений, виховує двох дітей.



Саймон Гелберг тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Кунал Наяр

Кунал Наяр зіграв роль Раджеша Кутраппалі. Він залишається впізнаваним актором. Зокрема, актор возз'єднався з акторкою Меліссою Раух у новому серіалі Netflix. Кунал щасливий у шлюбі вже 13 років.



Кунал Наяр тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Мелісса Ройс

Акторка не зупинилась на дивовижній ролі Бернадетт Ростенковські з писклявим голосом. Вона продовжила кар'єру в кіно, а ще стала писати книжки. Зірка виховує двох дітей у шлюбі.



Мелісса Ройч тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Маїм Бялік

Емі Фара Фаулер з'явилась у серіалі лише в 3 сезоні, але однаково зачарувала глядачів та подарувала Маїм Бялік дві нагороди Critics' Choice Awards. Зірка не тільки займається акторською майстерністю, а ще й письменництвом, створенням подкастів.



Маїм Бялік тоді і зараз / Колаж Кіно 24