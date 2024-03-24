Вже багато років актриса бореться з четвертою стадією раку грудей. У січні минулого року їй видалили мозкову пухлину, тому для Догерті дуже важливо підтримати Кейт Міддлтон, яка тільки ступила на цей непростий шлях.

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Як відреагувала Шеннен на заяву Кейт

Акторка опублікувала пост, де висловила щиру підтримку Міддлтон. Вона сподівається, що шанувальники Кетрін перестануть її турбувати та подарують принцесі спокій, адже нещодавно будувалося багато чуток навколо "зникнення" Її Високості.

Бути публічною особою – не означає, що громадськість володіє цією людиною. Ми всі маємо право пройти через хворобу або життя в особистому порядку. Тиск, теорії змови й просто хвороблива цікавість змусили цю людину все пояснити, перш ніж вона змирилася з цим і змогла розповісти своїм дітям,

– поділилася Догерті.



Догерті підтримала Міддлтон / Скриншот з інстаграму акторки

За словами акторки, після цієї ситуації користувачі мають почати поважати особистий простір публічних людей.

Принцесо Кейт, я захоплююся вашою силою, попри нескінченний тиск, якого ви зазнали,

– додала Шеннен.

Хто ще публічно підтримав Кейт Міддлтон