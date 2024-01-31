Еще недавно Шеннен Догерти поделилась, кого не хочет видеть на своих похоронах. А теперь актриса призналась, что в ходе своего лечения она увидела настоящее чудо.

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Шеннен Догерти рассказала о своей борьбе с раком

Известно, что у актрисы диагностирован рак груди четвертой стадии. Но, к счастью, результаты последнего лечения подарили ей новый луч надежды.

Я использовала инфузионную терапию, но результатов это не дало. Все хотели, чтобы я изменила препарат, но я отказалась. И после седьмой процедуры мы увидели, что он уничтожает гематоэнцефалический барьер.

отметила Шеннен.

Знаменитость заметила, что реакция ее организма на лечение этим препаратом является настоящим чудом, поскольку она не отказалась от его применения даже тогда, когда все об этом просили.

"Иногда ты ищешь чудеса не в тех местах, а они оказываются прямо перед твоим лицом" сказала актриса.

Недавно Шеннен Догерти начала думать о похоронах

Актриса сказала что хочет быть кремированной, а прах должны смешать с прахом ее собаки и отца. Шеннен подчеркнула, что она знает множество людей, которые обязательно придут на ее похороны, но отметила, что не хотела бы их видеть.

Актриса мечтает, чтобы ее погребение стало праздником воспоминаний и любви – непринуждённым мероприятием, на котором ее друзья и родные могли бы просто пообщаться между собой вспомнить все, что было хорошего в их жизни.

Впрочем, к счастью Шеннен Догерти идет на поправку, поэтому надеемся, что эти планы она отложит на далекое будущее.