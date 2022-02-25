Шеннен Доэрти призвала мировых звезд не замалчивать войну России с Украиной

Американская актриса Шеннен Доэрти призвала всех мировых знаменитостей сообщать о войне России с Украиной. Звезда подчеркнула, что нужно распространять правду в соцсетях.

Кроме этого актриса отметила, чтобы мировые знаменитости прекратили делиться своими успехами, пока в Украине продолжается война. "Это происходит сейчас. Обратите внимание. Выражайтесь", – написала она.

​Обратите внимание "Мое сердце разрывается", – Джаред Лето обратился к своим друзьям и семье в Украине

Шеннен Доэрти обратилась к мировым звездам говорить о войне России с Украиной

Я не могу поверить, что знаменитости и влиятельные лица публикуют сообщения о своих последних успехах или новейшей сумке, когда убивают детей, отцов, матерей, сыновей, дочерей,

– подчеркнула Доэрти.

Актриса понимает, что есть предел тому, чего могут достичь социальные сети, но также думает, что они могут сделать гораздо больше, чем просто быть самообслуживающей платформой.

Украина, я молюсь за тебя, Украина!

– добавила она.

Кстати Еще раз поддержали: Вера Фармига и Кэтрин Винник снова распространили слова поддержки украинцам

Мировые звезды поддерживают Украину

Многие западные звезды уже поддержали Украину и продолжают это делать дальше. В частности о поддержке украинцев высказались:

В защиту нашего государства выступила американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. Она призвала выходить на митинг против России в Нью-Йорке, к которому сама присоединилась.

Писатель Стивен Кинг также выступил против российской агрессии.

Актер Арнольд Шварценеггер отметил, что разделяет горе украинцев и надежду на мир.

Анджелина Джоли подчеркнула, что молится за людей нашего государства.

Джаред Лето обратился к своим друзьям, семье из Украины и подчеркнул, чтобы украинский народ берег себя настолько, насколько это возможно.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!