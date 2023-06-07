Метастазы в мозге: онкобольная Шеннен Доэрти поделилась печальными новостями
Источник:Шеннен Доэрти
Американская актриса Шеннен Доэрти, снявшаяся в сериале "Все женщины – ведьмы", болеет раком груди 4 стадии. На днях 52-летняя звезда сообщила поклонникам печальные новости.
Творческое наследие Шеннен Доэрти насчитывает более 60 проектов. Актриса наиболее известна своими ролями в сериалах "Беверли-Гиллз, 90210" (1990 – 1994) и "Все женщины – ведьмы" (1998 – 2001). Кроме того, звезда поддерживает Украину – она призвала мировые звезды не замалчивать войну в Украине и распространять правду в соцсетях.
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У Шеннен Догерти прогрессирует рак: метастазы уже в мозгу
12 января 2023 года. 5 января компьютерная томография показала метастазы в моем мозге. 12 января состоялся первый тур облучения. Мой страх очевиден,
– сообщила актриса.
"Я очень клаустрофобическая, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи, такие как доктор Амин Мирахди, и отличные специалисты в Cedar Sinai. Но это страх. Смущение. Время всего этого. Вот так может выглядеть рак", – дополнила она.
В своем инстаграме звезда распространила видео с процессом примерки маски, которую одевают при облучении мозга.
Шеннен Доэрти больна раком: что известно
- Шеннен Доэрти заболела раком в марте 2015 года.
- В мае 2016 года Шеннен перенесла мастэктомию, а позже прошла химиотерапию и начала радиотерапию.
- 28 апреля 2017 года она объявила о наступлении ремиссии.
- 4 февраля 2020 года на телевизионном шоу Good Morning America Доэрти призналась, что болезнь вернулась, и теперь она находится на 4-й стадии. Она рассказала также, что узнала диагноз во время съемок продолжения сериала "Беверли Хиллз".
- Шеннен призналась, что настал момент, когда скрывать свою болезнь больше не имеет смысла.