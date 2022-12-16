О свете, мраке и потерянных человеческих судьбах: вышел трейлер исторической драмы "Щедрик"

Творческая команда исторической драмы "Щедрик" режиссера Олеси Моргунец-Исаенко представила официальный трейлер. Премьера фильма пройдет 5 января 2023 года.

Историческая драма "Щедрик" рассказывает о судьбах трех разных по национальности семей: украинцев, поляков и евреев, которых объединило общее горе – война: на смену репрессивной машине СССР приходит карательная система Третьего Рейха. По словам режиссера, национальную принадлежность той или иной семьи пытались воспроизвести не только визуально, но и ментально. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

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"Щедрик": сюжет и трейлер

Это разноязычное кино, и в этом заключается основополагающий смысл. Мы должны уважать каждую культуру, каждый язык, потому что это и есть демократия,

— поделилась режиссер фильма Олеся Моргунец-Исаенко.

Интересно, что для подчеркивания разнообразия культур в фильме можно услышать праздничные песни, присущие каждой из представленных национальностей, а также увидеть уникальные традиции празднования Рождества.

Актеры, сыгравшие в драме

Украинскую семью сыграли актеры Андрей Мостренко, Яна Королева и Полина Громова, немецкую пару — семейные супруги актеров Янина Руденская и Якоб Вальзер.

Янина – украинка, которая в возрасте 12 лет эмигрировала в Германию. Также в фильме появляются известные польские актеры Мирослав Ганишевский и Иоанна Опозда, воплотившие семейство Калиновских, и Томаш Собчак, исполнитель роли Исаака. Его женой в кадре стала украинская актриса Алла Бинеева.

"Щедрик": смотрите трейлер фильма онлайн

Как сообщила режиссер, кастинг длился в течение 2 месяцев. Труднее всего было найти актеров на роли детей, так же долго искали актрису на роль Софии Иванюк. После долгих поисков утвердили Яну Королеву. "Щедрик" стал для нее настоящим дебютом: она сыграла свою первую главную роль в полнометражном кино.



"Я тщательно готовилась к роли: много читала, смотрела фильмы, изучала материалы, которые мне посылала Олеся, чтобы углубиться в тематику. Несмотря на свою мягкую, на первый взгляд, натуру, она очень сильна и, несмотря на свою сложную судьбу, сохранила в своем сердце много любви: к детям, к своему мужу Это состояние присуще многим украинским женщинам сегодня Очень жутко осознавать, что события, воспроизведенные в фильме, стали нашей реальностью: война, бомбоубежища, насилие… Думаю, что украинцам очень важно посмотреть это кино, потому что это наша история, и мы должны хорошо ее знать, чтобы эти ужасы не повторились в будущем", – поделилась актриса Яна Королева, исполнительница главной роли в фильме.



В фильме также сыграли актеры Владимир Кравчук, Виктор Жданов, Андрей Исаенко. В эпизоде появляется певица Оксана Муха - Заслуженная артистка Украины, победительница 9-го сезона вокального шоу "Голос країни".

Премьера исторической драмы "Щедрик" состоится 5 января 2023 года во всех открытых кинотеатрах страны.

Кадры из "Щедрика" / Пресс-служба фильма