Три причины посетить историческую драму "Щедрик" и первые отзывы на фильм

С сегодняшнего дня, 5 января, в украинских кинотеатрах показывают "Щедрика". Фильм, рассказывающий об украинцах, поляках, евреях и немцах во время Второй мировой войны. Почему стоит пойти на ленту и как оценили картину первые зрители читайте на Кино 24.

В интервью 24 каналу режиссер фильма Олеся Моргунец-Исаенко рассказала о главных причинах, почему каждому украинцу стоит посмотреть ленту. К тому же, она вспомнила, как люди реагировали на премьеру за рубежом.

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Три причины, почему стоит пойти на "Щедрик"

По словам Олеси Моргунец-Исаенко, украинцы должны увидеть "Щедрика" потому, что там раскрыт исторический контекст, о котором не все даже знают. "В кинотеатрах во всем мире ко мне подходили переселенцы, особенно женщины и говорили: "Боже, мы вам так благодарны. Мы многого не знали и мы бы очень хотели, чтобы все уехавшие украинцы увидели это кино, чтобы больше людей поняло, что происходит, чтобы перестали защищать россиян и как-то оправдывать их", – сказала она.

Поэтому вот просто ради того, чтобы узнать свою историю и стоит посмотреть "Щедрик",

– дополнила режиссер.

К тому же в фильме снялись отличные прекрасные актеры Яна Королева, Андрей Мостренко. "Эти замечательные дети, прекрасный голос нашей Полины. Мне кажется, все это тоже стоит внимания. Ну и третья причина, которая могла бы позвать в кино, – это то, что это украинский фильм. Мы должны поддерживать украинский кинематограф, это очень важно для создателей, тех, кто продолжает создавать такие фильмы — в Украине не так много исторических драм", – подчеркнула Олеся Моргунец-Исаенко в интервью 24 каналу.

Сюжет фильма. В официальном синопсисе фильма "Щедрик" говорится, что события картины разворачиваются в Ивано-Франковске, тогдашнем Станиславе, начиная с конца 1938 года. Одна империя вытесняет другую, правящие режимы враждуют, а окружающий мир начинает стремительно меняться. В одном доме соседствуют сначала семья украинцев, поляков и евреев. Позже поселяются немцы. Началась Вторая мировая война и времени на счастливую жизнь взрослых не осталось. Однако были дети, которые при всех обстоятельствах стремились иметь детство – и оно у них было, благодаря матери девочки Ярославы – преподавательнице пения Софии, которую сыграла Яна Королева. Она учила их петь, колядовать и продолжать мечтать.

"Щедрик": смотрите трейлер фильма онлайн

Первые впечатления зрителей от фильма

Отзыв 1. "Щедрик" – украинский, настоящий, качественный, добрый, важный и атмосферный. Проницательный и болезненный. Там война, взрывы, укрытия. Там казни и выстрелы у детей. Однако в нем очень чувственно звучат колядки, в нем искренний детский смех и глубокая родительская любовь. Там сильная вечная любовь. Там несгибаемые украинцы – такими мы были тогда, и каковы теперь. И всегда будем. Запланируйте поход в кино на "Щедрик". Он достоин ваших слез и аплодисментов. "Щедрик" – достойное настоящее украинское кино".

Отзыв 2. "Это история об украинцах, которые сегодня стоят на страже всеевропейских ценностей и держат самый болезненный удар, отдавая миру только добро – щедро даря возможность праздновать Рождество в мире и благополучии. Потому что "Щедрик" – это песня о всепобеждающей щедрости любви и победы света над тьмой".

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Отзыв 3. "Уже с сегодняшнего дня в прокат на широкий экран вышел фильм "Щедрик", который обязательно нужно посмотреть украинцам и показать его миру! Вчера (4 января – 24 канал), на допремьерном показе, мы были очень рады и тронуты этой лентой, ее качеством и содержанием, а также нашей Мушкой (Оксана Муха, – 24 канал) в нем! Ее роль небольшая, но, невероятно красивая, щемящая и харизматичная!".

Отзыв 4. "Кино, которое во время полномасштабной войны России против Украины, стоит посмотреть каждому украинцу. Чтобы еще раз вспомнить, чтобы еще раз задуматься, чтобы еще раз утвердиться в борьбе до конца. При всей жестокости войны, которую сейчас украинцы чувствуют, переживают особенно остро, "Щедрик" – очень человечный фильм. Потому что его главный акцент - на Человеке. Человеку, который оказывается в головокружительных, трагических событиях – и не ломается, борется, остается Человеком".

Отзыв 5. "На одиннадцатом месяце полномасштабной войны события фильма воспринимаются гораздо острее и эмоциональнее, а в определенные моменты сознание ловит флешбеки и аналогии с нашего настоящего. Кино рассказывает о бытовой повседневности простых людей в галицком городе во время Второй мировой войны. Как с приходом новой оккупационной власти растет страх, неопределенность и страдания. Проявляются сильные и слабые качества человека в условиях стратегии выживания. А еще куда-то исчезают люди до тех пор, пока остаются только дети. Дети войны, у которых война унесла не только детство, но и ближайших. Однако даже в самые темные времена должно оставаться что-то, что дает надежду на лучшее. Для детского сознания ею становится мелодия "Щедрика" Николая Леонтовича".

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