В інтерв’ю 24 каналу режисерка фільму Олеся Моргунець-Ісаєнко розповіла про головні причини, чому кожному українцю варто переглянути стрічку. До того ж вона згадала, як люди реагували на прем’єру за кордоном.

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Три причини, чому варто піти на "Щедрика"

За словами Олесі Моргунець-Ісаєнко, українці мають побачити "Щедрика" тому, що там розкрито історичний контекст, про який не всі навіть знають. "У кінотеатрах в усьому світі до мене підходили переселенці, особливо жінки й казали: "Боже, ми вам так вдячні. Ми багато чого не знали та ми б дуже хотіли, щоб всі українці, які виїхали, побачили це кіно, щоб більше людей зрозуміло, що відбувається, щоб перестали захищати росіян і якось виправдовувати їх", – сказала вона.

Тому от просто заради того, щоб дізнатися свою історію і варто подивитись "Щедрик",

– доповнила режисерка.

До того ж у фільмі знялись чудові прекрасні актори Яна Корольова, Андрій Мостренко. "Ці чудові діти, прекрасний голос нашої Поліни. Мені здається, все це теж варто уваги. Ну і третя причина, яка б могла покликати в кіно, – це те, що це український фільм. Ми маємо підтримувати український кінематограф, це дуже важливо для творців, тих, хто продовжує далі створювати такі фільми — в Україні не так багато історичних драм", – наголосила Олеся Моргунець-Ісаєнко в інтерв’ю 24 каналу.

Сюжет фільму. В офіційному синопсисі фільму "Щедрик" йдеться, що події картини розгортаються в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові, починаючи з кінця 1938 року. Одна імперія витісняє іншу, керівні режими ворогують, а світ довкола починає стрімко змінюватися. В одному будинку по сусідству живуть спершу сім’я українців, поляків та євреїв. Пізніше поселяються німці. Почалася Друга світова війна і часу на щасливе життя дорослих не залишилося. Проте були діти, які попри всі обставини, прагнули мати дитинство – і воно в них було, завдяки матері дівчинки Ярослави – викладачці співів Софії, яку зіграла Яна Корольова. Вона навчала їх співати, колядувати та продовжувати мріяти.

"Щедрик": дивіться трейлер фільму онлайн

Перші враження глядачів від фільму

Відгук 1. "Щедрик" – український, справжній, якісний, добрий, важливий та атмосферний. Проникливий і болючий. Там війна, вибухи, укриття. Там страти та постріли в дітей. Проте, у ньому дуже чуттєво звучать колядки, у ньому щирий дитячий сміх та глибока батьківська любов. Там сильне вічне кохання. Там незламні українці – такими ми були тоді, і якими є тепер. І завжди будемо. Заплануйте похід в кіно на "Щедрика". Він вартий ваших сліз та оплесків. "Щедрик" – гідне справжнє українське кіно".

Відгук 2. "Це історія про українців, які сьогодні стоять на варті усеєвропейських цінностей і тримають найболючіший удар, віддаючи світові лише добро – щедро даруючи можливість святкувати Різдво у мирі й добробуті. Бо "Щедрик" – це пісня про всепереможну щедрість любові й звитягу світла над темрявою".

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Відгук 3. "Вже відсьогодні у прокат на широкий екран вийшов фільм "Щедрик", який обов'язково треба подивитися українцям і показати його світові! Вчора (4 січня, – 24 канал), на допрем'єрному показі, ми були дуже втішені та зворушені цією стрічкою, її якістю та змістом, а також нашою Мушкою (Оксана Муха, – 24 канал) в ньому! Її роль невелика, але, неймовірно гарна, щемлива і харизматична!".

Відгук 4. "Кіно, яке в часі повномасштабної війни Росії проти України, варто подивитися кожному українцеві. Щоб вкотре пригадати, щоб вкотре задуматися, щоб вкотре утвердитися в боротьбі до кінця. Попри всю жорстокість війни, яку зараз українці відчувають, переживають особливо гостро, "Щедрик" – дуже людяний фільм. Бо його головний акцент - на Людині. Людині, яка опиняється в карколомних, трагічних подіях – і не ламається, бореться, залишається Людиною".

Відгук 5. "На одинадцятому місяці повномасштабної війни події фільму сприймаються значно гостріше та емоційніше, а в певні моменти свідомість ловить флешбеки та аналогії з нашого сьогодення. Кіно розповідає про побутову повсякденність простих людей у галицькому місті у часі Другої світової війни. Як з приходом щоразу нової окупаційної влади зростає страх, невизначеність та страждання. Проявляються сильні та слабкі людські якості в умовах стратегії виживання. А ще кудись зникають люди аж до того моменту, що залишаються лише діти. Діти війни, у яких війна забрала не лише дитинство, але й найближчих. Проте навіть у найтемніші часи має залишатися щось, що дає надію на краще. Для дитячої свідомості нею стає мелодія "Щедрика" Миколи Леонтовича".

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