Сейчас 64-летняя знаменитость в больнице. Она отметила, что врачи сначала установили ложный диагноз, сделали операцию, после которой боль только усилилась.
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У Шэрон Стоун диагностировали крупную фиброзную опухоль
О своих проблемах со здоровьем звезда поделилась в инстаграме. Она опубликовала содержимое с текстом о том, что врачи умылись, а также сколько времени ей потребуется для восстановления после удаления миомы.
Поскольку боль усилилась, я прислушалась к другому мнению, – призналась она, удивившись. – У меня большая миома, которую нужно удалить.
Шэрон Стоун посоветовала женщинам доверять себе, не сомневаться и прислушиваться к себе. "Это может спасти вам жизнь", – поделилась она. Звезда дополнила, что ее не будет от 4 до 6 недель, чтобы полностью восстановиться, и поблагодарила поклонников за заботу.
Шэрон Стоун нужно делать операцию / Скриншот со звезды
О Шэрон Стоун и ее жизни
- В возрасте 43 лет Шэрон Стоун пережила инсульт и кровоизлияние в мозг. Тогда врачи говорили ей, что она могла умереть. Чтобы восстановить здоровье, Шэрон Стоун взяла перерыв в актерской карьере и скрылась с экранов на 2 года. Также ее лишили права опеки над сыном Роэном. Потом ей было очень тяжело найти работу;
- Год назад актриса пережила смерть племянника, которому было всего 11 месяцев.
- Во время пандемии звезды угрожали, а ее карьера оказалась под угрозой из-за ее требований провакцинироваться всей съемочной группе проекта, в котором она участвовала;
- В 2022 году звезда призналась, что пережила 9 выкидышей;
- После полномасштабного вторжения на Каннском кинофестивале Стоун поддержала Украину.