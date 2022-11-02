Зараз 64-річна знаменитість у лікарні. Вона зазначила, що лікарі спершу встановили хибний діагноз, зробили операцію, після якої біль лише посилився.

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У Шерон Стоун діагностували велику фіброзну пухлину

Про свої проблеми зі здоров’ям зірка поділилася в інстаграмі. Вона опублікувала сторіс із текстом про те, що лікарі помилися, а також скільки часу їй потрібно буде для відновлення після видалення міоми.

Оскільки біль посилився, я прислухалася до іншої думки, – зізналася вона, здивувавшись. – У мене велика міома, яку потрібно видалити.

Шерон Стоун порадила жінкам довіряти собі, не сумніватися та прислухатися до себе. "Це може врятувати вам життя", – поділилася вона. Зірка доповнила, що її не буде від 4 до 6 тижнів, аби повністю відновитися, та подякувала шанувальникам за турботу.



Шерон Стоун потрібно робити операцію / Скриншот сторіс зірки

Про Шерон Стоун та її життя